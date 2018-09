Mikkelin teatteriin on avautunut näyttely, joka perustuu Kyösti Leikaksen ylläpitämän kotimuseon aineistoon. Aimo Leikaksesta kertova näytelmä Haukivuoren Houdini on teatterin ohjelmistossa syyskuun lopulta alkaen.

1960-luvun alussa se alkoi. Haukivuorelaispoika Aimo Leikas (1947—1976) viritti kavereittensa kanssa pyykkinarun nuorallakävelyä varten naapurin pihalle.

Kaverit putoilivat narulta ja luovuttivat yksi toisensa jälkeen, mutta Aimo jatkoi harjoittelua.

Sinnikäs ja itsepäinen nuori mies oppi kuin oppikin taidon omin päin, ja eräänä päivänä paikallinen yleisö pääsi seuraamaan Kisapirtillä, miten hän temppuili nuoralla.

Nuori akrobaatti kiinnostui myös hypnoosista ja kotivintillä toteutettuihin harjoituksiin päätyivät avustajiksi sisarukset ja kaverit, kuinkas muutenkaan.

— Aimo hankki tietoa kaikin mahdollisin keinoin. Hän keräsi alan kirjastoa ja etsi käsiinsä ihmisiä, joilta saattaisi saada tarvittavaa tietoa. Ja kuten kaikki muutkin taiteilijat, hän katsoi paljon muiden esityksiä, kertoo dramaturgi Are Nikkinen.

Leikaksen sirkusrepertuaari laajeni, hän teki erilaisia taikatemppuja ja opetteli kahleista vapautumisen. Veljensä Raimon hän oli houkutellut mukaan fakiiritemppuihin.

Suuren yleisön tietoisuuteen Aimo Leikas ponnahti vasta hengenvaarallisilla tempuillaan. Sensaatiolehdet rakastuivat illusionistin touhuihin, sillä niistä syntyi lukijoita koukuttavia lehtiartikkeleita. Leikas järjesti hirttäjäisiään ja pelastautui giljotiinista.

Temput vaativat vuosien työn ennenkuin niitä saattoi esittää yleisölle.

Myös venäläinen ruletti kuului hänen ohjelmistoonsa, ja se koitui Leikaksen kohtaloksi. Hartolan syysmarkkinoilla 1976 hän ampui venäläisessä ruletissa itseään ohimoon seitsemän katsojan edessä. Myöhemmin selvisi, että revolveriin oli tullut tekninen vika.

Markkinateltassa yleisö taputti, koska luuli tapahtumien kuuluvan esitykseen.

"Reilu, mutta omapäinen kaveri"

Kaikissa jutuissa, joita olen Aimo Leikaksesta kuullut, toistuu se, että hän on ollut reilu, mutta erittäin omapäinen ja sinnikäs kaveri, Nikkinen sanoo.

Erilaiset sirkustemput vaativat vuosien työn ennenkuin niitä saattoi esittää yleisölle. Esimerkiksi hirttäytymisen harjoittelun Leikas aloitti omassa huoneessaan. Muutaman vuoden harjoiteltuaan hän kokeili temppua pihakoivussa.

— Sitten mentiin Haukivuoren raitille. Hirttäydyttiin siellä ja vilkuteltiin siinä sivussa vähän mummoille. Siinä vaiheessa temppu alkoi olla valmis.

Perheeltä moinen harrastaneisuus on kysynyt pitkää pinnaa ja hyvää huumorintajua.

— Semmoinen käsitys minulle on välittynyt, että siellä on ollut rakastava perhe taustalla, joka on tukenut. Aimolla itsellään oli selvästi myös humoristin lahjoja. Hänen mainosjulisteessaan saattoi lukea, että tänään tanssit ja hirtto.

Vesa Vuorela Hirttäjäistarpeistoa ja mainosjuliste vuosikymmenten takaa. Näyttely on avoinna Mikkelin teatterin esitysten aikana.

Aimo Leikas kuoli vain 29-vuotiaana ja suuri menestys jäi häneltä kokematta. Elämä esiintyvänä taiteilijana oli taloudellisesti erittäin tiukkaa. Isän varhainen kuolema pakotti nuoren Aimon tukemaan perhettään taloudellisesti heti ammattikoulusta valmistumisen jälkeen. Leikas oli päivät palkkatöissä ja illat hän harjoitteli ja kiersi keikoilla.

Talvisin esiintymispaikkoja olivat seurantalot ja ravintolat, kesäisin Leikas kulki tivolien matkassa. Kiertuekaverina reissasi usein hänen veljensä Ilmo, joka itse päätyi keksijän uralle.

Sirkustaiteilijat olivat 1970-luvulla väliinputoajia. Heitä ei pidetty ”oikeina” taiteilijoina, kuten kirjailijoita tai säveltäjiä, ja toisaalta heidän esityksistään joutui maksamaan huviveroa. Nimismies, joka verosta päätti, saattoi lätkäistä näytökselle 35 prosentin huviveron niin halutessaan.

Leikaksen esityksiä nähneet muistelevvat usein giljotiinitemppua, sillä se jäi katsojan mieleen yllätysmomenttinsa takia. Tempussa hänet kahlehdittiin giljotiinin terän alla olevien lankkujen väliin. Aikaa vapautumiseen oli 13 sekuntia. Terä putosi vähän aiemmin...

Tarpeistosta koottu näyttely teatterilla

Mikkelin teatterissa kantaesitetään tässä kuussa Nikkisen kirjoittama näytelmä Haukivuoren Houdini. Sen ohjaa Kari Paukkunen ja nimiosassa Aimo Leikasta esittää näyttelijä—rap-artisti Manoel Pinto.

Nikkinen kertoo näytelmän synnystä:

— Lavastaja Ami Laukkanen oli kertonut ohjaaja Kari Paukkuselle, että hän oli nuorena nähnyt Aimo Leikaksen esiintyvän ja esityksen tehneen häneen suuren vaikutuksen. Kari oli sitä mieltä, että aiheesta tehdään näytelmä, ja kun perehdyin Leikakseen, halusin ehdottomasti kirjoittaa sen.

Aihe vei Nikkisen siinä määrin mennessään, että keväällä 2020 Like julkaisee hänen kaunokirjallisen tietokirjansa Leikaksesta.

Vesa Vuorela Käsikirjoittaja Are Nikkinen ja veli Kyösti Leikas Aimo Leikaksen urasta kertovan näyttelyn avajaisissa Mikkelin teatterissa.

— Viimeisenä kesänään Aimolla oli ensimmäisen kerran elämässään manageri, joku, joka huolehti asioista hänen puolestaan. Kansainvälisiä virityksiäkin oli. Nyt on vaikea arvioida, mihin ne olisivat johtaneet. Uskon, että ura olisi ollut noususuuntainen, jos viimeinen temppu ei olisi epäonnistunut.

Mikkelin teatteriin on koottu näyttely Aimo Leikaksen tarpeistosta. Esillä on aitoja välineitä 60—70 -luvulta. Nähtävänä on myös mainosjulisteita, esiintymisasuja, valokuvia tempuista, videoita sekä ääninauhoja.

Kotimuseota ylläpitää hänen veli Kyösti Leikas. Näyttely on avoinna teatterin esitysten aikaan.

Lähde: Mikkelin teatteri

Haukivuoren Houdini Mikkelin teatterin ohjelmistossa 28.9. alkaen.