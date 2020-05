"Kolmannella viikolla aloimme syödä pizzaa ja parturoida hiuksiamme" – 160 valokuvaajan jättiprojekti tallentaa kummallisen kevään kuvamuistoja eri puolella maata

He dokumentoivat elämää ja arkea rajatussa elinpiirissään.

Kuvaajat ovat sitoutuneet tekemään vähintään yhden kuvan valmiuslain voimassaolon jokaiselta päivältä.

Hanketta koordinoi nelihenkinen työryhmä, jonka muodostavat dokumentaarisen valokuvan asiantuntija ja kustantaja Hannamari Shakya yhdessä Markus Jokelan, Liisa Huiman ja Antti Yrjösen kanssa.

Hannamari Shakya on Valtion valokuvataiteen palkinnon vuonna 2016 saanut dokumentaarisen valokuvan asiantuntija, joka on julkaissut kansainvälisesti menestynyttä Raw View -valokuvalehteä kymmenen vuoden ajan. Hän on julkaissut ja tuottanut noin 40 valokuvakirjaa ja saanut työstään lukuisia taiteen ja media-alan palkintoja.

Markus Jokela on yksi Suomen arvostetuimmista kuvaajista. Jokela on pitänyt useita näyttelyitä ja julkaissut kolme valokuvateosta. Hänet on palkittu kolmesti arvostetussa World Press Photo -kilpailussa ja useita kertoja Kuvajournalismi-kilpailuissa, muun muassa vuoden kuvajournalistina vuosina 2015 ja 2016.

Liisa Huima on kuvajournalisti, joka on toiminut suositun F5.6-valokuvaklubin tuottajana Kansallisteatterin Lavaklubilla viiden vuoden ajan. Huima on palkittu vuoden uutiskuvalla.

Antti Yrjönen on palkittu kuvajournalisti ja Suomen kuvajournalistien hallituksen jäsen, joka työssään keskittyy uutiskuvaan ja politiikkaan. Hänen kuviaan on julkaistu laajasti Suomessa ja ulkomailla. Yrjönen on palkittu kahdesti Kuvajournalismi-kilpailussa vuoden uutiskuvasta.