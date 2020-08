Saimaa hehkuu -tapahtuma lauantaina 29.8. 2020. kello 13:00 on peruttu pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Myös Saimaa hehkuu -etkot Olavinlinnassa perjantaina 28.8. kello 20:00 on peruttu.

Elokuun viimeisenä lauantaina Kyrönniemen kentällä oli tarkoitus järjestää iso musiikkitapahtuma, jossa olisivat esiintyneet Lauri Haav, Sanni, Jvg, Erin ja Lukas Leon. Perjantain etkoille oli kiinnitetty Ida Paul & Kalle Lindroth.

Lipun Saimaa hehkuu - tapahtumaan ostaneet saavat siihen käyttämänsä rahat takaisin ottamalla yhteyttä Lippu.fi -asiakaspalveluun.

Tärkeintä on turvallisuus

Tapahtumajärjestäjä Pekka Lybeck pahoittelee tapahtumien peruuntumista. Lybeck sanoo, että vaikea päätös tehtiin yleisön ja artistien turvallisuus edellä. Etkoja on ollut järjestämässä Lybeckin kanssa yhteistyössä Savonlinna Live!.

– Juhannuksen aikoihin, kun tapahtuman järjestämisestä päätettiin, koronatilanne oli sen järjestämiselle suotuisa. Nyt korona on uudelleen nostanut päätään. Saimaa hehkuu -tapahtuman järjestämisen ylle on kerääntynyt niin paljon harmaita pilviä, että riskit tapahtuman järjestämiseksi ovat liian suuret. Tärkein asia on kuitenkin yleisön ja artistien turvallisuus, Lybeck kertoo päätöksestä.

Tärkein asia on kuitenkin yleisön ja artistien turvallisuus. — Pekka Lybeck

Lybeck sai päätökselleen tukea Aluehallintovirastosta, jonka suosituksia myös artistien ohjelmatoimistot halusivat hänen mukaansa noudattaa.

– Olisi ollut todella mahtava homma, että Saimaa hehkuu olisi voitu järjestää. Olin siitä innoissani, kun Savonlinna antoi Kyrönniemen kentänkin käyttöön, mutta tässä tilanteessa ei ole liian suuren riskin vuoksi muuta mahdollisuutta kuin peruminen, Lybeck harmittelee yleisön ja artistien puolesta.

Ei uusia tapahtumia ennen koronarokotetta

Tolvanniemen puutarhallaankin monia musiikki- ja kulttuuritapahtumia järjestänyt Pekka Lybeck ottaa nyt koronan vuoksi aikalisän ennen kuin lähtee järjestämään uusia tapahtumia.

– Palaan tapahtumajärjestäjäksi vasta kun koronarokote on markkinoilla ja sen teho on todettu, tai koronatilanne oleellisesti muuttuu.

Lybeck kertoo, että päätös koskee myös ensi kesäksi suunniteltua Saimaan hehkuu -tapahtumaa, jonne on tehty jo artistivaraukset. Lybeckin mukaan Saimaa hehkuu järjestetään vuonna 2021, jos koronatilanne antaa myöten, eli toisin sanoen koronarokote on otettu onnistuneesti käyttöön.