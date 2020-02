Sinisen vauhtihirviön uusi tyyli

Sonic The Movie (Sonic The Hedgehog, Yhdysvallat, 2020)

Ohjaus: Jeff Fowler. Käsikirjoitus: Pat Casey, Josh Miller.

Rooleissa: James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Jim Carrey.

Kesto: 99 min. K-7.

Videopeleihin perustuvilla elokuvilla on historiallisen huono onnistumisprosentti. Täydellisiltä napakympeiltä ollaan vältytty suorastaan ihmeen kautta.

Kamalalta flopilta vaikutti myös pelifirma Segan maskotin Sonicin ensimmäinen valkokangasseikkailu. Ensimmäiset mainoskuvat esittelivät hahmon joka herätti äänekkäässä fanijoukossa niin suurta meteliä, että elokuvan tekijät joutuivat palaamaan työpöydän äärelle ja suunnittelemaan hahmon uusiksi.

Kyseessä on harvoja menestystarinoita, joissa internetissä valittaminen on vaikuttanut positiivisella tavalla.

Ei Sonicin oma elokuva sentään mikään huippu ole. Vain ihan hyvin tehty koko perheen seikkailu. Vitsejä ja vauhtia riittää. Viittaukset vanhoihin videopeleihin muistuttavat lähdemateriaalista.

Tarinassa toisesta ulottuvuudesta kotoisin oleva sininen siili-humanoidi joutuu pakenemaan vihollisiaan maapallolle. Ihmisiltä piilossa elävä olento kaipaisi elämäänsä ystäviä.

Hävittäjäkoneen nopeudella paikasta toiseen sinkoileva kaveri paljastaa epähuomiossa olemassaolonsa. Ilkeä tohtori Robotnik (Jim Carrey) keksii että mysteeristä muukalaista voisi käyttää energianlähteenä.

Ben Schwartz sopii mainiosti Sonic-siilin ääneksi. Puhe on nopeaa ja vitsit sinkoilevat.

Ongelmaksi muodostuvat tunteelliset kohtaukset. Tämä ei ole Schwartzin vika, vaan ohjauksen ja käsikirjoituksen.

Keskittymishäiriöinen hahmo ei koskaan vakavoidu tarpeeksi pitkäksi aikaa, että tunteellisuus ulottuisi pintaa syvemmälle. Tahtia ei haluta hidastaa, vaikka se ei olisi haitaksi.

Tarina on rakennettu useasti koetun kaavan varaan. Rytmi on kuin sekuntikellolla mitattu.

Kaavamaisuutta särkee ainoastaan Carreyn improvisoitu pelleily, joka on parhaimmillaan mainiota ja pahimmillaan turhanpäiväistä urkujen aukomista.

On kuitenkin mukava nähdä Carrey taas vapautuneena valkokankaalla, kanavoiden ensimmäisten hittielokuviensa kaoottista energiaa. Siinä rytinässä supervoimat omaava animaatiosiilikin tuntuu suorastaan vaimealta tapaukselta.

KOLME TÄHTEÄ

+ Vauhtia ja huumoria löytyy.

– Kaavamainen tarina.

Klassinen seikkailu ja uusi koira

20th Century Studios John Thornton (Harrison Ford) ja Buck-koira seikkailevat Yukonin maisemissa.

Erämaan kutsu (The Call of the Wild, Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Chris Sanders. Käsikirjoitus: Michael Green perustuen Jack Londonin romaaniin.

Rooleissa: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan.

Kesto: 100 min. K-12.

Jack Londonin klassinen romaani Erämaan kutsu on filmattu jo monesti aiemmin. Kultakuumeen tohina ja kesyttämättömän luonnon kutsu antavat puitteet suurelle seikkailulle.

Uusin versio tarinasta tarjoaa hyvin vähän mitään uutta. Suurin muutos on tietokoneanimaationa toteutetussa koirasankarissa.

Tekotapa mahdollistaa vaikeita kohtauksia, mutta animaation epäaitous on myös elokuvan suurin kompastuskivi. Sankarikoira Buck ei aina sovi valokuvattuun ympäristöön ja Harrison Fordin rinnalle.

Motion capture -esiintyjä Terry Notaryn loihtima koirahahmo reagoi usein liian täydellisesti ympäröivään maailmaan. Reaktiot ovat koiruuksien sijaan inhimillisiä.

Vaikka elokuvan mainosmateriaali antaa ymmärtää, että kyseessä on Fordin vetämä teos, on konkari kuitenkin enimmäkseen avustavassa roolissa.

Fordin näyttelemään John Thorntoniin tutustutaan kunnolla vasta melko pitkällä elokuvan alusta. Sitä ennen koira tapaa monia muita hahmoja ja on kohtalon heitteillä.

Elokuvan parhaimmat hetket ovat koiran ja miehen toveruuden lujittamisessa. Yksinkertaisissa hetkissä koiran keinotekoisuus on unohtua täysin, ja Fordin usein piilossa pysyvä lupsakas charmi pääsee loistamaan.

Erämaan kutsun tekijäporukassa on timantinkovia ammattilaisia. Siksi elokuva ei mene täydellisesti mönkään millään osa-alueella. Vanha tarina ei kuitenkaan nouse suuriin korkeuksiin koska tarkkaan harkittu paketti tekee kaikkensa riskien ottamisessa.

KOLME TÄHTEÄ

+ Perinteistä seikkailua.

– Uusi teknologia ei aina pelaa.

Näkymätön piinaaja

Universal Studios Cecilia Kass (Elisabeth Moss) joutuu entisen kumppaninsa piinaamaksi.

The Invisible Man

Ohjaus ja käsikirjoitus: Leigh Whannell

Rooleissa: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Oliver Jackson-Cohen.

Kesto: 124 min. K-16.

Universal Studios -elokuvayhtiön legendaarisia kauhuhirviöitä on yritetty lämmittää uudelleen tällä vuosituhannella moneen otteeseen.

Yritykset ovat olleet epäonnistuneita. Ehkä suurin ongelma on ollut siinä, että kauhuhirviöistä, kuten Frankensteinista ja Muumiosta on haluttu tehdä supersankareita, jotka jakavat yhteisen mytologian.

Nyt vetovastuu on luovutettu Jason Blumhousen kauhustudio Blumhouselle, joka on menestynyt hyvin pienempien kauhuelokuvien parissa. Uusi lähestymistapa inhimillistää niinkin hullunkurisen hahmon kuin näkymätön mies.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Leigh Whannellin käsissä klassisesta kauhutarinasta on muovautunut psykologinen trilleri, jonka kauhun ydin on perheväkivallassa.

Cecilia Kass (Elisabeth Moss) on väkivaltaisessa parisuhteessa. Hänen poikaystävänsä Tom (Michael Dorman) on kontrolloiva hirviö.

Lopulta Cecilian onnistuu paeta vankilaksi muuttuneesta kodistaan. Sitten miehen kerrotaan tehneen itsemurhan ja jättäneen suuren perinnön.

Jokin on kuitenkin pahasti pielessä. Cecilia epäilee Tomin jatkavan hänen piinaamistaan, nyt näkymättömänä.

The Invisible Man on melko herkullinen asetelmaltaan. Yksinkertaiset kauhukuvat toimivat tehokkaasti ja tarina etenee yllättäviin suuntiin. Yhdistelmä kotiväkivaltaa ja tieteiskuvitelmia luo painajaisen, joka osaa yllättää.

Paljon elokuvan tehosta on Mossin roolisuorituksen ansiota. Hänen heittäytymisensä pelkotiloihin ei ole kulunutta kauhuelokuvan naisuhrin kirkumista.

NELJÄ TÄHTEÄ

+ Tehokas tunnelma. Mossin roolisuoritus.

– Muutama junnaava kohtaus.