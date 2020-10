Uusi Risto Räppääjä -elokuva on musiikilla ja tanssilla maustettu trilleri taideväärennösten maailmasta

Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvamusikaalia on kuvattu muun muassa Ateneumissa ja Kansallisarkistossa. Hollywood-glamouria lavastukseen on tuonut Oscar-ehdokkaanakin ollut Heather Loeffler.

Risto Räppääjän legendaarinen hahmo palaa valkokankaalle jälleensyntyneenä kuvataiteen mestarina. Tai paremminkin oletettuna sellaisena.

Risto Räppääjä ja väärä Vincent on järjestyksessä kahdeksas Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoihin perustuva elokuva. Tällä kertaa ohjaajaksi on napattu näyttelijänä ja teatteriohjaajana tunnettu Maria Sid.

– Edellinen Räppääjän ohjaaja oli estynyt aikataulusyistä ja siinä tovi mietittiin Markus Selinin kanssa, kuka olisi sopiva. Jostain pompsahti esiin Marian nimi, ja kun tapasimme, asia varmistui muutamassa minuutissa, kertoo tuottaja Risto "Rimbo" Salomaa.

Elokuvan yhtä keskeistä roolia näyttelevä Minka Kuustonen (Rauha Räppääjä) kertoo olevansa Sidin valintaan hyvin tyytyväinen. Hänen kanssaan on ollut mukava tehdä töitä.

– Maria Sidillä on pitkä kokemus näyttelijäntyöstä ja varmasti sen vuoksi hänen ohjeensa ovat hyvin näyttelijäystävällisiä, sanoo Kuustonen.

Räppääjä-elokuvien ensikertalainen viehättyi Rauha R:n roolista sen komediallisen luonteen vuoksi.

– Rauha on hyvällä tavalla hömelö. Olen iloinen, että Maria halusi korostaa hahmon inhimillisyyttä, eikä tehdä Rauhasta bimboa.

Nellinä toisen kerran

Elokuvassa on useita vahvoja naishahmoja. Yksi sellainen on Riston paras kaveri Nelli Nuudelipää. Häntä tulkitsee Risto Räppääjä ja pullistelija -elokuvassa yleisölle esittäytynyt Lumi Kallio. Nelli on tiukassakin paikassa päänsä kylmänä pitävä ja määrätietoinen tyttö.

– Ennen kuvauksia meillä oli kaikenlaisia harjoituksia, esimerkiksi laulunopettajan ja ohjaajan kanssa. Itsenäisesti ei tarvinnut harjoitella juuri lainkaan, Kallio kertoo valmistautumisesta rooliinsa.

Solar Films / Marek Sabogal Onko se taidetta vai räsymatto, pohtivat Risto Räppääjä (Silmu Ståhlberg), Rauha Räppääjä (Minka Kuustonen) ja Nelli Nuudelipää (Lumi Kallio) taidenäyttelyssä.

Kuvauksissa oli tosi rento fiilis koko ajan. — Lumi Kallio

Lapsinäyttelijöiden työpäivä saa olla enintään seitsemäntuntinen, joten kuvausten ajan koko tuotantoryhmän päivät pysyivät maltillisen mittaisina ja senkin myötä työvire hyväntuulisena.

– Kuvauksissa oli tosi rento fiilis koko ajan.

Yöt Kallio kävi nukkumassa kotonaan. Nimiosan esittäjä Silmu Ståhlberg asuu Kuopiossa, joten hänelle ja hänen isälleen oli vuokrattu asunto pääkaupnkiseudulta kuvausten ajaksi.

Elokuvamusiikki on Iiro Rantalan käsialaa ja säveltäjä itse näyttäytyy valkokankaalla pienessä roolissa. Tarkkasilmäinen katsoja poimii kuvista monia hauskoja yksityiskohtia ja nopolamaista sanaleikkiä. Yhdessä sivurooleista nähdään Jari Litmanen, syystä, joka paljastuu elokuva katsomalla.

Leffa sopii myös aikuisille

Räppääjä-huumori pistää pohtimaan, miten aikuisille tekee hyvää aika ajoin katsoa väkivallattomia ja takuuvarman onnellisen lopun saavia lastenelokuvia. Hyvin tehtyjä sellaisia.

Solar Films / Marek Sabogal Hercule Poirosen (Eero Ritala) hahmossa on jotain Pikku Kakkosesta tuttua.

Uudessa Räppääjässä on mukana kansainvälistä glamouria, sillä lavastajana on American Hustle -elokuvan myötä Oscar-ehdokkaaksi yltänyt Heather Loeffler. Lavastus on runsas. Siitä ei jää piiruakaan jälkeen Anna Vilppusen ja Heli Valtosen puvustus tai Anu Rokkasen maskeeraus.

Risto Räppääjä ja pullistelija oli viime vuoden katsotuin kotimainen elokuva Suomessa. Sen on nähnyt elokuvateatterissa yli 288 000 katsojaa. Nähtäväksi jää, ylittääkö väärä Vincent luvun. Tuottaja Salomaa ei pysty ennakoimaan, kuinka paljon koronaepidemia vaikuttaa katsojamääriin. Todennäköisesti jossakin määrin kuitenkin.

– Suuret amerikkalaiset ensi-illat ovat lykkääntyneet, koska koronatilanne on Jenkeissä ja Briteissä pahempi kuin täällä. Luotan siihen, että meillä lapsiperheet ovat tottuneet liikkumaan kodin ulkopuolella epidemian aikanakin. Ja sitä haluan korostaa, että elokuvateattereihin on turvallista tulla, Salomaa sanoo.

Risto Räppääjä ja väärä Vincent ensi-ilta 9.10.