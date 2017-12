Työväen näyttämöpäivillä tavataan vanhoja tuttuja — myös näyttämön puolella Tammikuussa Mikkeliin saapuu 12 teatteriryhmää 13 esityksen kanssa. Muun muassa Järvenpään teatteri, Kajaanin harrastajateatteri ja Tikkurilan teatteri ovat aiemmin pokanneet kiertopalkinnon matkaansa. Taru Hokkanen Vuoden 2016 Työväen näyttämöpäivien yleisöäänestyksen voittaneen Porin teatterinuoret -ryhmän ällistystä.

Harrastajateatterien kokoontumisajoissa, Työväen näyttämöpäivillä (TNP) Mikkelissä nähdään tammikuun lopulla 13 näytelmää. Esiintymispaikkoja ovat Mikkelin teatteri, kulttuuritalo Tempo, Mikkelin musiikkiopiston sali, kahvila Nanda ja Vanha Sotku.

Vanha Sotku siirtyy vuoden vaihteessa Mikkelin kansalaisopiston hallintaan ja salia muokataan teatterikäyttöön. Rehtori Matti Laitsaaren mukaan työ päästään toteuttamaan tammikuun puolivälissä.

Pomminvarma yleisömagneetti on Järvenpään teatterin Vanja-eno, sillä esityksen ohjannut ja lavastanut Samuli Reunanen on tehnyt mainioita ohjauksia Mikkelin teatterille. Järvenpääläisten tulkinta Viettelyksen vaunusta voitti näyttämöpäivien yleisöäänestyksen vuonna 2015 ja viisi vuotta aiemmin voitto tuli Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla tulkinnalla.

Kajaanin harrastajateatteri tuo tapahtumaan 15-vuotisjuhlaesityksensä Beowulf & Grendel -musikaalin Simasalin verisistä tapahtumista. Muinaisenglantilaiseen sankarieepokseen perustuva groteski teos on toteutettu harrastajien ja ammattilaisten yhteistyönä, esimserkiksi pääosan esittäjät Samppa Heikkinen ja Jaani Leinonen ovat teatterin omia kasvatteja.

Kajaanilaiset pokkasivat näyttämöpäivien kiertopalkinnon vuonna 2014 Veikko Leinosen ohjaamasta Oikeusjutusta.



Työväen näyttämöpäivien vakiokalustoa on myös Tikkurilan teatteri, jonka näytelmä on Sirkku Peltolan kirjoittama Tyttö ja varis. Teksti on tyypillistä Peltolaa, koskettavaa ja kaunista — sellaista, joka saa katsojat itkemään ja nauramaan.

Klassikkomusikaali Viulunsoittaja katolla Reijo Paukun ohjauksena

Jaakko Avikainen Teatteriammattilaisista koottu raati antaa jokaiselle ryhmälle palautteen esityksen jälkeen. Päätöspäivänä kootaan tapahtuma yhteen.

Pyhtään harrastajateatterin tulkinta Viulunsoittajasta katolla on Reijo Paukun viimeinen ohjaustyö ja ryhmän ensimmäinen suurmusikaali. Kesäteatteriin valmistunut esitys pyöri Pyhtäällä loppuunmyydyille katsomoille.

Helsinkiläisen ilmaisukoulu Tuiken Adding machine – erään herra Zeron tarina on Elmer Ricen näytelmä vuodelta 1923. Musta tragikomedia oravanpyörästä irrottautumisesta on saanut tuikelaisten kynsissä steampunk-vivahteita. Ilmaisukoulu Tuike osallistuu näyttämöpäiville ensimmäistä kertaa.



Jyväskylän huoneteatteri voitti tuoliäänestyksen 2008 Antti Viitamäen ohjaamalla näytelmällä Alastonkuvia. Tammikuussa se tuo näyttämölle Risto Isomäen romaaniin perustuvan tekstin Sarasvatin hiekkaa, jonka on dramatisoinut Maria Kilpi. Näytelmässä on mukana kaksi keskisuomalaista taiteilijaa, ohjaaja Erika Hast ja valokuvataiteilija Marko Hämäläinen.

Syksyllä 2014 perustettu kemijärveläinen Ryhmä Neitilä on mukana TNP:ssä toista kertaa. Pieta on surrealistinen tarina Lapin naisesta. Sen on käsikirjoittanut ja ohjannut Erja Kärkkäinen.



Joensuun Enossa toimiva Louhiteatteri kertoo yhden pariskunnan tarinan sodan ajalta. Kiitos kirjeestäsi -esityksessä näyttämöllä ovat Juha Koljonen ja Marja-Liisa Turunen, joka on myös ohjannut ja käsikirjoittanut tekstin. Näytelmä on kiertänyt Pohjois-Karjalaa 18 esityksen verran. Esityksen mausteena on sota-ajan musiikki.

Perinteikkään hausjärveläisen kesäteatterin Miinan montun toiminta uhkaa loppua tielinjausten takia. Teatteria pyörittävä nuorisoseura Silmu päätti toimia ja perusti talviteatterin. Se tuo Mikkeliin Reko Lundánin näytelmän Aina joku eksyy.

Legioonateatteri tulee Tampereelta ja esittää Timo Seppälän ohjaaman näytelmän Pelko pois, Rosemarie!, josta Matti Kuusela kirjoitti Aamulehdessä ”En enää keksi mitkä ovat ne taikasanat, joilla saisin ihmiset ymmärtämään miten hyviä esityksiä Legioonateatteri kaikessa hiljaisuudessa Nekalassa valmistaa.”



Tampereelta on myös Tukkateatteri, jolta valittiin näyttämöpäiville kaksi esitystä. Luvattu maa -musikaalin on säveltänyt Tahvo Hyötyläinen. Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Terhi Tuominen. Kaksikon edellinen yhteistyö nähtiin TNP:ssä vuonna 2016.

Toinen valituista esityksistä on Parisuhdemonologit. Päivi Haanpää ja Marika Riikonen ovat käsikirjoittaneet esityksen ja myös esittävät sen itse.

13. näytelmä on Otava Ensemblen vierailuesitys Sanamyrsky.



Työväen näyttämöpäivät 26.—28.1.2018. Lippumyynti alkaa 8.1.