Mikkelin teatterin Tenorit liemessä -näytelmän ensi-ilta esitetään ilman yleisöä – Roolihahmoja ja korona-ajan näyttelijöitä yhdistää halu esiintyä vaikeuksista huolimatta

Mikkelin teatterin uusi näytelmä Tenorit liemessä vie yleisönsä 1930-luvun Pariisiin, jossa oopperatähdet ovat valmistautumassa vuosisadan konserttiin. Ohjaaja Jukka Keinosen mukaan näytelmä kuvaa konserttia edeltävää iltaa ranskalaisen hotellin sviitistä käsin. Illasta ei puutu esteitä, ja koko konsertti onkin vaarassa peruuntua.

Vesa Vuorela Tenoreita näyttelevät Risto Kopperi, Tuomas Turkka ja Aapo Oranen.

Ihmissuhteita ja väärinkäsityksiä

Näytelmässä on seitsemän henkilöä, joista jokaisen toimintaa ohjaavat erilaiset motiivit. Tito Merelli eli Risto Kopperi on maailmankuulu, uransa ehtoopuolella oleva oopperatähti, joka käy läpi tähteytensä sammumisen hetkiä ja potee ikäkriisiä.

– Hän on hyvin masentunut ja pettynyt, kun kansan huulilla on toinen tähti, nuori italialainen Carlo Nucci, kertoo Kopperi roolihahmostaan.

Titon vaimo Maria Merelli, Marjaana Manninen, seisoo miehensä tukena ja haastaa häntä voittamaan pelkonsa.

Vesa Vuorela Maria Merellin roolissa nähdään Marjaana Manninen.

Titon pelko saa muodon oopperalaulaja Carlo Nuccissa, jota näyttelee Tuomas Turkka.

Merellien tytär Mimmi, Riina Uimonen, puolestaan haaveilee näyttelijän urasta eikä koe nuorta Carloa lainkaan yhtä uhkaavana kuin isänsä.

Kolmas tenori Max, Aapo Oranen, on oopperanharrastaja, joka pääsee lavalle ammattilaisten kanssa.

– Max on erittäin tärkeä, kaikkia ymmärtävä, auttava ja nokkela henkilö, kuvailee Keinonen.

Henry Saunders, Ismo Sievinen, on amerikkalainen tuottaja, joka on taloudellisesti vastuussa konsertista.

– Hänen suuhunsa on laitettu motiivi: ”Olen lähtöisin kaukaisesta tuppukylästä, jossa oli yksi piano ja sitäkin käytettiin kaljatiskinä. Ei! Tällaista elämää en aio elää. Minä haluan musiikkia. Haluan kulttuuria”, paljastaa Keinonen.

Kun lavalle astelee vielä venäläissyntyinen laulajatar Tatiana Racon, Tuuli Anikari, Titon entinen naisystävä, ovat farssikomedian ainekset taatusti kasassa.

Näytelmän lavastuksen on suunnitellut Veli-Matti Itkonen, valot Jonathan Miller, äänet Marko Luukkonen, puvustuksen Tarja Kopperi ja tarpeistosta vastaa Mari Heinonen.

Vesa Vuorela Farssikomedian polttoaineena toimii paniikki ja väärinkäsitykset. Loppu on kuitenkin onnellinen, kuten farsseissa yleensäkin.

Onnellinen loppu

Keinosen mukaan Tenorit liemessä -farssikomedian polttoaineena toimii paniikki, jota siivittävät väärinkäsitykset. Loppu on kuitenkin onnellinen, kuten farsseissa tuleekin olla.

– Iloa, romantiikkaa ja silmänruokaa erittäin komean puvustuksen myötä! Farssi on tehty viihdyttämään, sanoo Keinonen.

Ohjaajalle itselleen näytelmän tarttumapintana on toiminut kaikkia hahmoja yhdistävä halu esiintyä vaikeuksista huolimatta. Näyttelijöitä Keinonen on ohjeistanut kehottamalla heitä ajattelemaan omaa paloaan esiintyä koronan keskellä.

Keinonen kokeekin onnistuneensa ohjaajana juuri silloin, kun näkee näyttelijöiden herättävän roolihenkilöt eloon.

– Tykkään eniten siitä, kun näyttelijät syttyvät.

Vesa Vuorela Ohjaaja Jukka Keinonen kokee onnistuneensa, kun näyttelijät syttyvät ja roolihahmot heräävät henkiin.

Ensi-ilta ilman yleisöä

Tenorit liemessä eli A Comedy of Tenors on Ken Ludwigin vuonna 2015 käsikirjoittama ja Reita Lounatvuoren suomentama. Näytelmä sai Euroopan kantaesityksensä helmikuussa 2017 Helsingin kaupunginteatterissa. Mikkelin teatterissa näytelmän ensi-ilta on lauantaina 20. maaliskuuta, mutta koronarajoitusten takia se esitetään tyhjälle katsomolle.

– Ensi-iltana esitykset saatetaan esityskuntoon ilman yleisöä, mikä on haastavaa, koska näytelmä elää yleisöstä. Pelkästään talon henkilökunta pääsee ensi-iltaan, kertoo Keinonen.

Yleisölle Tenorit liemessä -näytelmä avautuu vasta syyskuussa.

– Tähän päädyttiin, koska ei tiedetä, kuinka kauan lockdown kestää, perustelee Keinonen.

Mikkelin Teatteri: Tenorit liemessä, ensi-ilta 20.3.2021.