Koomikko Ismo Leikolan liput menevät Mikkelissä kuin kuumille kiville — Ensimmäinen esitys lähes loppuunmyyty, samalle illalle saatiin lisäesitys

Mika Pollari / All Over Press

Lisäkeikkojen järjestäminen suuren kysynnän vuoksi on Mikkelin Mikaelissa harvinaista, kertoo Mikaelin toimitusjohtaja.

Stand up -koomikko Ismo Leikola vetää Mikkelissä marraskuussa lisäkeikan aiemmin julkistetun esityksensä lisäksi.

Mikaelin toimitusjohtaja Miia Korja kertoo, että lisäesitys on alkuperäisen esityksen erinomaisen lipunmyynnin ansiota. Torstai-iltapäivällä alkuperäiseen esitykseen oli jäljellä parikymmentä paikkaa, joista lähes kaikki sijaitsivat parven takimmaisessa rivissä.

Leikola pitää molemmat keikat 15. marraskuuta, ensimmäisen kello 18 ja lisäesityksen kello 21.

— Toki Leikolalla vaikuttaa itsestäänselvästi se, että hän on tehnyt Amerikan-valloituksen. Se lisää vetovoimaa varmasti täällä kotimaanmarkkinoillakin, Korja pohtii Leikolan suosion syytä.

Myös keikkojen sijoittuminen pikkujoulukaudelle on saattanut antaa oman piristyksensä lipunmyyntiin.

Loppuunmyytyjen lisäkeikat harvinaisia Mikaelissa

Mikaelissa on harvinaista, että esiintyjät järjestävät lisäkeikkoja loppuunmyynnin takia.

— Stand upeissa se on mahdollista, mutta musiikkikeikoilla kaksi keikkaa saman illan aikana ei monesti edes onnistuisi, koska esitykset alkavat myöhemmin, Korja sanoo.

Idea Leikolan lisäkeikasta ei tullut Mikaelissa yllätyksenä.

— Puhuimme järjestäjien kanssa jo alun perinkin, että on olemassa optio toiseen keikkaan, Korja sanoo.

Alkuperäisen keikan sovittiin alkavan jo kello 18 eikä esimerkiksi kello 19, jotta mahdolliselle toiselle keikalle jäisi vielä hyvin aikaa, jos liput menisivät hyvin kaupaksi.

Kahden keikan ilta kysyy kuntoa

Korja kertoo, että kahden esityksen väliin jää tarpeeksi aikaa tyhjentää talo ensimmäisen esityksen katsojista ja päästää seuraavat sisälle.

Hän uskoo, että esiintyjälle kahden keikan illat voivat olla väsyttäviä.

— Kyllähän se on rankkaa, kun tällaisessa esityksessä esiintyjä on yksin lavalla. Siinä ei ole bändiä tai vastaavaa, jolla olisi osa esiintymisvastuusta.

Leikolalla jos kellä on kuitenkin kokemusta esiintymisestä. Vuodesta 2002 suomalaisia naurattanut koomikko esiintyy nykyään Yhdysvalloissa, jonne hän muutti vaimonsa kanssa vuonna 2016. Hän on voittanut lukuisia suomalaisia stand up -koomikkojen palkintoja ja kerännyt kehuja myös ulkomailla.

Komiikkaa myös syyskuussa

Leikola ei ole Mikaelin syyskauden ainoa tähtikoomikko. Syyskuussa samanlaisen kahden esityksen illan pitää Sami Hedberg.

Korja kertoo, että Hedbergin kohdalla järjestäjät päättivät alkujaankin järjestää kaksi esitystä ja tuoda molempien liput myyntiin yhtä aikaa.

— Hedbergin molempien esitysten lipunmyynnissä on hyvä pohja, mutta ei vielä tällaista tilannetta, että ne olisivat myymässä loppuun, Korja sanoo.

Korja kuitenkin uskoo, että elo-syyskuun vaihteessa ja Mikaelin syyskauden alkaessa esitysten lipunmyynti yleisesti vilkastuu.

Edessä paluu rapakon taakse

Leikola esiintyy Suomen-kiertueellaan yhteensä 12 kaupungissa. Mikkelin keikat ovat Jos nyt ihan rehellisiä ollaan -kiertueen ensimmäiset.

Kiertueen jälkeen Leikolan tie vie jälleen Yhdysvaltoihin. Suomen-kiertue päättyy marraskuussa, ja seuraavat esiintymiset hänen julkisessa keikkakalenterissaan ovat vuoden 2020 puolella Kaliforniassa.

Ismo Leikola: Jos nyt ihan rehellisiä ollaan -kiertue Mikkelissä konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa 15.11. klo 18 ja 21.