Mikkeliläinen Bloodred Hourglass ja Children of Bodom yhteiskiertueella ennen Bodomin kokoonpanon hajoamista

1990-luvun alussa perustettu metallibändi Children of Bodom ilmoitti perjantaina, että sen kokoonpano hajoaa tämän vuoden lopulla. Viimeisellä kiertueella on mukana mikkeliläinen Bloodred Hourglass.

Karavaani lähtee liikkeelle joulukuun 5. Seinäjoen Rytmikorjaamolta ja päättyy Jyväskylän Lutakkoon 14. joulukuuta. Seuraavana päivänä Children of Bodom heittää vielä päätöskeikan Helsingin jäähallissa.

Samana päivänä Bloodred Hourglass on jo Sveitsin Schüürissä.

Children of Bodomin hajoamisesta kertoi yksi yhtyeen jättävistä, rumpali Jaska Raatikainen Facebook-päivityksessään perjantaina. Sieltä tiedon poimi ensimmäisenä Iltalehti.

Bloodred Hourglass on syksyn kiertueellaan esiintynyt myös toisen metallikonkarin, Insomniumin kanssa. Insomnium tekee paraikaa 12 maata käsittävää Euroopan kiertuettaan, jonka Suomen keikoilla BRHG on ollut mukana. Salit ovat monessa paikassa olleet loppuunmyydyt.

Mikkelissä on kyseessä oma keikka eli pääesiintyjäveto. — Lauri Silvonen

Tänään perjantaina vuorossa on Lutakko Jyväskylässä ja sekin on jo myyty loppuun. Omalla keikalla BRHG nähdään Mikkelissä 8. marraskuuta Pub Wilhelmissä, ja joulukuussa BRHG siis lyö hynttyyt yhteen Children of Bodomin kanssa.

— Keväällä Mikkelissä järjestetyn levyn ennakkokuuntelu-keikkaillan jälkeen on ehditty hakea vauhtia muun muassa kesän festareilta niin Suomesta, kuin muualta Euroopasta. Tuleva Mikkelin keikka eroaa nyt meneillään olevan rundin muista keikoista ja keväisestä vedosta siinä, että kyseessä on oma keikka eli pääesiintyjäveto, joten voimme soittaa täysimittaisen setin, kertoo kitaristi Lauri Silvonen bändin tiedotteessa.