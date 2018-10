Museoiden yön tuottaja Minttu Tamski: "Kyllä! Kaikki on ilmaista, lukuunottamatta, jos jotakin haluaa syödä" — Katso tästä perjantain tapahtuman aikataulu!

Syksyllä 2016 museoiden yön kolmea käyntikohdetta kiersi 4 200 kävijää. Viime vuonna kohteita oli neljä ja kävijöitä yli 6 200. Ensi perjantaina museoiden yö tarjoaa viisi kohdetta.

Mikä on illan kävijätavoite, tuottaja Minttu Tamski?

— Jos vaikka seitsemään tuhanteen päästäisiin, niin olisi tosi hienoa.

Jotta illan tapahtuvat sujuvat jouhevasti, tarvitaan tapahtumaa tekemään iso joukko ihmisiä.

Paljonko kohteisiin on rekrytoitu porukkaa?

— Käytössä on koko museoiden ja kaupungin kulttuuripalveluiden henkilökunta. Xamkin opiskelijoita on kymmenkunta. Jalkaväkimuseo ja lääninhallitusrakennus vastaavat omista toiminnoistaan ja heillä on omat työntekijänsä ja vapaaehtoisensa siellä.

Kävelykierroksilla iskee yleensä niin sanottu nälkähätä jossakin vaiheessa. Missä pisteistä on tarjoilua ja minkälaista?

— Päämajamuseon pihalla on tunnelmallinen elämyskahvio, jossa on pientä syötävää saatavilla. Jalkaväkimuseolla on sotkun kanttiini. Näissä kahdessa kohteessa voi ostaa syömistä.

Millaista tekemistä on tarjolla niille kävijöille, jotka eivät halua itse osallistua ohjelmaan, vaan seurata tapahtumia yleisönä?

— Museoissa on paljon nähtävää, mikä ei vaadi osallistumista. Esimerkiksi Viestikeskus Lokissa on valo- ja ääni-installaatio, mikä ei vaadi muuta kuin sinne luolaan menemistä. Jalkaväkimuseossa on pimeänopastusta, jos kaipaa jotain erikoisempaa.

Mitä on tarjolla niille, jotka haluavat ottaa osaa tapahtumiin?

— Suur-Savon museolla on esimerkiksi valokuvien tunnistamisjuttu. Se tarkoittaa, että museolla on kuvia, joiden tietojen keruussa ihan oikeasti tarvitaan apua. Ei esimerkiksi tiedetä, missä ne on otettu.

Onko kaikki ilmaista kävijöille?

— Kyllä! Kaikki on ilmaista, lukuunottamatta, jos jotakin haluaa syödä.

Kuinka pienille lapsille illan tapahtumat soveltuvat?

— Alle kouluikäisillekin mainiosti. Päämajamuseolla on esimerkiksi lapsia vastaanottamassa mukavia satuhahmoja, joiden kanssa voi jutella. Suur-Savon museolla on valotanssi, joka on suunnattu koko perheelle.

Entä jos on vanha ja huonojalkainen, mitä silloin kannattaa tehdä?

— Reitti on muutaman kilometrin mittainen. Jos se tuntuu pitkältä, niin voi hypätä Mikke-junaan. Se kiertää reittiä koko illan. Museoilla on tuoleja, joissa voi lepuuttaa jalkojaan.

Kannattaako lähteä liikenteeseen, vaikka taivaalta sataisi tiskirättejä?

— Ehdottomasti. Ohjelmaa ei ole kovin paljon ulkona, suurin osa on sisätiloissa.

Pitäisikö kohteet kiertää jossakin tietyssä järjestyksessä?

— Ei ollenkaan. Ohjelmaan kannattaa tutustua etukäteen, koska osa ohjelmasta tapahtuu tiettyyn kellonaikaan.

Museoiden yö 26.10. kello 17—24

Päämajamuseo:

Elämyskahvio museon pihalla avautuu kello 17.

Maistiaisia pakohuonepelistä ennakkoilmoittautuneille kello 17—24.

Lapsille museosuunnistus kello 17—20.

Valokuvausta Vekkulan hahmojen kanssa kello 17—20.

Lisäksi visuaalisia yllätyksiä, videoesitys ja museokauppa.

Viestikeskus Lokki:

Viestikilta esittelee viestikeskuksen toimintaa kello 17—24.

Ääni- ja valoinstallaatio koettavana luolassa kello 17—24.

Lisäksi visuaalisia yllätyksiä.

Lääninhallitusrakennus:

Etelä-Savon tanssiopiston teos Avauksia lasikäytävässä kello 17—21.

Mikkelin kaupunginorkesterin konsertti keltaisessa salissa kello 18 ja 19.30.

Lääninhallitusrakennuksen diaesitys kokoushuone Kuvernöörissä kello 17—24.

Lisäksi aulassa viraston esittelyä kello 17—24.

Suur-Savon museo:

Duo Saraksen valotanssi museon pihamaalla kello 20.30.

Teatteriosuuskunta Estaten Mikkeli 1918 -monologeja kello 21 ja 22.

Lisäksi visuaalinen yllätys ja valokuvien tunnistusta, museokauppa.

Jalkaväkimuseo:

Vanhan kasarmin pimeäopastukset kello 20 ja 21.30.

Runoesityksiä kello 17.45, 18.45 ja 19.45.

Lauluryhmä kello 20.15, 21, 21.45.

Museolla myös rumpaliharjoitukset lapsille, sotilaskotisisarten toimintaa, hevosmiesten tietotoimisto, toimiva radioasema, vanhoja valokuvia kasarmialueelta, sota-ajan puhdetöitä, laserammuntaa, sinibaretteja, makkaranpaistoa kello 17—24.

Muuta:

Yöryhmän performanssi Teltta, prkl! on jouduttu perumaan.