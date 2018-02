Taiteen ja muotoilun tekijät haluavat verkostoitua paremmin — Samalla pohditaan minkälaiset tapahtumat ovat jatkossa järkeviä Mikkelissä Kolme vuotta sitten perustettu De Savo on tähän saakka mielletty käsityöläisyyden ja muotoilun yhteenliittymäksi. Nyt toiminnassa selkeästi korostuu yrittäjyys. Vesa Vuorela De Savo -yhdistyksen uusia vastuuihmisiä: Marketta Eerikäinen, Jyrki Suvimaa, Kirsimaria E. Törönen-Ripatti, Seppo Kohonen ja Kirsi Manninen

Etelä-Savossa toimivan luovien alojen yhdistyksen De Savon uusi hallitus eli talkooväen ydin ilmoittaa haluavansa käyttää paukkuja yhteisen Made in Saimaa -brändin kehittämiseen.

— Viime aikoina Made in Saimaa on tarkoittanut lähinnä shop & showroom -tyyppistä toimintaa. Haluamme hyödyntää brändiä monipuolisemmin. Yleisön kannalta se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jonkun paikallisen tapahtuman yhteydessä on mahdollisuus päästä tapaamaan sisustussuunnittelijaa, kuvailee yhdistyksen uusi puheenjohtaja, kuvataidealan yrittäjä Kirsimaria E. Törönen-

Ripatti.

Kolme vuotta sitten perustettu De Savo on tähän saakka mielletty käsityöläisyyden ja muotoilun yhteenliittymäksi. Nyt toiminnassa selkeästi korostuu yrittäjyys.

Taiteen ja muotoilun tekijät ovat ensisijaisesti verkostoitumassa keskenään ja markkinoimassa palvelujaan, eivät järjestämässä kivaa tekemistä itselleen ja kaupunkilaisille.

Se, että opettelemme tuntemaan toisemme vähän paremmin, auttaa meitä myös tuomaan itsemme suuren yleisön ulottuville. - Kirsimaria E. Törönen

Talkooperiaatteella useana vuonna toteutettu Mikkeli art & design week -tapahtuma jää tauolle. Jatkossa tapahtuma voi olla Mad-viikonloppu, tai sitä saatetaan alkaa toteuttaa yhteisesti jonkin toisen paikkakunnan, esimerkiksi Kuopion kanssa.

— Toissavuonna meillä oli Mad-viikolla 124 tapahtumaa ja noin 70 toimijaa. Jos jokaiseen tapahtumaan riittää keskimäärin 5—15 kävijää niin eihän se järkevää toimintaa ole siinä laajuudessa, Törönen-Ripatti muistuttaa.

Kokonaisen teemaviikon sijaan pohdinnassa on Konstrundan-tyyppinen avointen ovien päivä, jolloin yleisöllä olisi mahdollisuus kiertää muotoilijoiden ja käsityöläisten työhuoneissa.

Näkyvyyttä lisää Mikkelin ulkopuolella

Yksi tärkeä tavoite tälle vuodelle on De Savon näkyvyyden vahvistaminen Mikkelin ulkopuolella. Yhdistys kun kuitenkin on maakunnallinen.

— Se, että opettelemme tuntemaan toisemme vähän paremmin, auttaa meitä myös tuomaan itsemme suuren yleisön ulottuville, Törönen-Ripatti pohtii.

Jäseniä on liki 60, mutta heitä voisi olla puolet enemmän. Monet ovat yksinyrittäjiä, joten myös palvelujaan he aikovat markkinoida yhteisesti.

— Yhdistyksenä haluaisimme olla yhden luukun neuvottelukumppani sellaisissa asioissa, jotka koskettavat enemmän kuin yhtä jäsenistämme, määrittelee muotoilija ja yrittäjä Seppo Koponen.