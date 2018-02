André Linman ja Elias Kaskinen keikalle Joroisten musiikkipäiville Viime vuonna tasavuosia juhlineen tapahtuman kivijalka on alueen kartanoihin sijoittuvat kamarimusiikkikonsertit. Soila Puurtinen Jan Hultin on mullistanut Joroisten musiikkipäivät. Viihdetaivaan tähtien osuus ohjelmistosta kasvaa, mutta klassinen musiikki on edelleen ykkösenä.

Joroisten musiikkipäivät rokkaa tänäkin vuonna. Jormu rock -brändillä markkoidaan kolmea konserttia: Jormu rock goes triathlon -konsertissa Joroisten urheilukentällä esiintyvät 21. heinäkuuta Aikakone ja Maija Vilkkumaa. Sahala-areenalla Varkaudessa on Tähtien ilta 27.7. ja mukana ovat Jannika B., André Linman ja Elias Kaskinen.

Seuraavana päivänä, 28.7. Pieksämäen Veturitorilla järjestettävässä minifestarissa ovat mukana Erika Vikman, Erja Lyytinen ja Jarkko Ahola.

— Konserttien lukumäärä on sama kuin viime kesänä, mutta niissä on nyt useampia esiintyjiä, kertoo tapahtuman taiteellinen johtaja Jan Hultin.

Kesällä viihdepuolen artistit keikkailevat ahkerasti ympäri Suomen ja Hultin kertookin, että on vaikea löytää esiintyjiä, joilla ei olisi muita keikkoja Joroisten musiikkijuhlien alueella kesän aikana. Ohjelmisto kun kiertueilla on yleensä joka keikalla suurinpiirtein samansisältöinen.

Aina solistivalinnat eivät ole menneet aivan nappiin.

— Aiempien vuosien vierailijoista Apokalyptica osoittautui hitiksi, J. Karjalainen veti väkeä odotetusti, mutta Pete Parkkonen floppasi.

Keskiössä kartanot

Joroisten musiikkipäivien 41. kesä käsittää kaikkiaan 25 tapahtumaa, joten klassinen musiikki on edelleen keskiössä. Tapahtuma levittäytyy kuuden kunnan alueelle: Joroisten lisäksi Juvalle, Leppävirralle, Varkauteen, Pieksämäelle ja Rantasalmelle.

Ohjelmiston ytimenä ovat alueen kartanoissa järjestettävät kamarimusiikkikonsertit. Tänä kesänä mukana ovat Järvikylän, Koskenhovin, Joroisniemen, Torstilan, Wehmaan ja Partalan kartanot. Frugårdin kartano on jäänyt viime vuodesta pois ja tilalle noussut Partala.

Laulumusiikin tunnetuimpia nimiä Joroisten musiikkipäivillä ovat Jorma Hynninen, Tommi Hakala, Mika Kares, Markus Nykänen ja Elena Stikhina. Harvinaista herkkua tarjoilevat muun muassa alppitorvitaiteilija Carlo Torlantano ja kiinalainen trio Rococo. Alppitorvikonsertti kuullaan Leppävirran kirkossa 21.7. Torlontanon alppitorvella on pituutta liki kuusi metriä.



Musiikkipäivillä nähdään myös musiikkiteatteria. Teatro Production on tuottanut Wagner-dramatisoinnin ja musiikkitetatteri Kapsäkki kepeän operettituotannon Hôtel Paris.

Ensimmäisen Oopperakaraoken SM-kilpailun voittajat Kirsi Tikka, Pertti Karinen ja Marion Melnik esiintyvät yhteiskonsertissa. Oopperakaraoken SM-kilpailu järjestetään myös tänä vuonna.

— Siihen on tulossa joitakin uudistuksia, joita laaditaan parhaillaan, Hultin kertoo.

Saksalaisen Bavarian Opera Academyn mestarikurssin opetustilanteisiin on yleisöllä vapaa pääsy. Pääsymaksullinen loppukonsertti on samalla koelaulu ja uudenlainen kokemus konserttiyleisölle.

Joroisten musiikkipäivät 20.—29.7.2018