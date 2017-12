Ei tullut Mannerheimia, tuli Sarasvuo — Kariutunut Mannerheim-elokuvahanke kummittelee yhä näyttelijä Mikko Nousiaisen mielessä Mikko Nousiainen tunnustaa, että tuntuu epämiellyttävältä näytellä elossa olevaa henkilöä. Silti hän otti roolin vastaan. Jussi Lopperi Kouvolassa kuvattiin tällä viikolla Valmentaja-elokuvan kohtauksia, jotka sijoittuvat valtaosin 1990-luvulle. Aikakauden tyyliin maskeerattu ja puvustettu Mikko Nousiainen korostaa, että hän ei imitoi Jari Sarasvuota. — Minulle tämä on addiktin tarina.

Näyttelijä Mikko Nousiainen on suurelle yleisölle tuttu monista rooleistaan — myös siitä yhdestä, jota hän ei lopulta päässyt tekemään.

Kymmenen vuotta sitten Nousiainen kiinnitettiin näyttävin menoin Renny Harlinin suurelokuvan Mannerheimin pääosaan. Nousiainen harjoitteli roolia varten ratsastusta ja venäjän kieltä. Hän luki Suomen marsalkasta noin 70 kirjaa. Aikaa oli, sillä kuvausten aloitus siirtyi siirtymistään.

Lopulta kuvauksia ei aloitettu lainkaan rahoitusvaikeuksien vuoksi.

Se oli Nousiaiselle kova paikka. Hän oli valmistautunut seitsemän vuotta ja joutunut kieltäytymään useista muista töistä.

Näyttelijä myöntää pelänneensä katkeroitumista.

— Päätin olla katkeroitumatta, sillä koin elokuvaprosessin aikana korvaamattoman hienoja juttuja: Pääsin tapaamaan ulkomaisia elokuva-alan ammattilaisia ja seuraamaan heidän työtään. Sain roolin Harlinin elokuvasta Viiden päivän sota. Lisäksi sain Yhdysvalloista agentin ja managerin, hän luettelee.

— Mutta kyllä Mannerheim-elokuva käy tasaisin väliajoin mielessä, ja sen kariutuminen harmittaa edelleen.

Sarasvuota Tuukka Temosen kanssa

Ei tullut Mannerheimia, tuli Sarasvuo. Näin Nousiainen ja ohjaaja Tuukka Temonen ovat vitsailleet keskenään.

Nousiainen tekee iittiläisen Temosen kanssa elokuvaa Valmentaja, joka perustuu liikemies, toimittaja ja kirjailija Jari Sarasvuon elämään. Elokuvaa on kuvattu muun muassa Kouvolassa.

Nousiainen on tälläkin kertaa valmistautunut perusteellisesti: hän on tutkinut Sarasvuon olemusta, lukenut tämän kirjoja ja kuunnellut joka ikisen Sarasvuon noin tunnin mittaisen radiomonologin, joita Yle Puhe -kanava on lähettänyt tähän mennessä 75.

— Autossa on ollut aikaa kuunnella.

En ole kokonainen, jos en pääse näyttelemään.

Kuvaustauolla Nousiainen kertoo yllättäen:

— On epämiellyttävää näytellä elossa olevaa henkilöä. Se tuntuu väärältä.

Miksi hän sitten otti roolin vastaan?

— Itsekkyyttäni. Tykkään tehdä töitä hyvässä, luovassa porukassa.





Myös vanhemmat ovat näyttelijöitä

Edesmenneitä Nousiainen on ehtinyt näytellä jokusen kerran: muun muassa teatterissa Juhana-herttuaa ja elokuvassa Keisarikunnan Olli Miettistä.

Hän on myös kuollut valkokankaalla. Esimerkiksi silloin, kun Nousiainen ammuttiin samaan kuoppaan isänsä kanssa. Isä Heikki Nousiainen esitti räätäli Halmetta ja poika Aku Koskelaa Timo Koivusalon ohjaamassa elokuvassa Täällä Pohjantähden alla.

Myös Nousiaisen äiti Eija on näyttelijä. Mikko Nousiainen piti lapsena vanhempiensa työtä kiehtovana ja näiden työpaikkaa Kansallisteatteria maagisena. Teini-iässä poika eli kapinahetken, kunnes opiskelu Kallion ilmaisutaidon lukiossa näytti suunnan. Hän pääsi suoraan lukiosta Teatterikorkeakouluun.

— Muutama vuosi sitten ymmärsin, että en ole alalla vanhempieni takia vaan siksi, että en ole kokonainen, jos en pääse näyttelemään.

Mannerheim-elokuvan lopullisesti kariuduttua Nousiainen huomasi, että hänellä ei olisi töitä näyttelijänä vuoteen. Teatterit olivat ehtineet lyödä lukkoon kiinnityksensä.

— Muistan yhä sen epätoivon.





Isä ja poika katsovat elokuvia

Nyt freelancerilla riittää hommia ainakin joulukuun puoliväliin.

— Sen jälkeen lepäilen ja alan toivoa, että joku taas soittaisi.

Nousiaisen poika Niila on 11-vuotias. Isän ja pojan harrastuksia ovat mökkeily ja elokuvat. Nousiainen epäilee, että poika on nähnyt hieman liian nuorena Star Warsit ja Indiana Jonesit. Viimeksi he katsoivat yhdessä Forrest Gumpin.

Viime vuosina Nousiaista on alkanut kiinnostaa yhä enemmän käsikirjoittaminen.

— Mitä enemmän tulee ikää, sitä enemmän haluan sanoa asioita. Vaikka ilmastonmuutoksesta. Tai itsekkyydestä.





Useissa elokuvissa ja tv-sarjoissa

Mikko Nousiainen on syntynyt Tampereella 26.4.1975. Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 1998.

Nousiainen on näytellyt muun muassa elokuvissa Levottomat, Going to Kansas City, Keisarikunta, Täällä Pohjantähden alla ja Saattokeikka sekä esimerkiksi tv-sarjoissa Mustat lesket ja Ex-onnelliset.

Hän on ollut kiinnitettynä muun muassa Tampereen Teatteriin, Tampereen Työväen Teatteriin ja Kansallisteatteriin. Nousiainen kiertää Riia Katajan kanssa Suomea esityksellä Keuhkot.

Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 26.11.2017.