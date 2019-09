Mikkeliläisen Pauliina Hukkasen ensimmäinen vuosi teatteriravintolayrittäjänä oli iloista vuoristorataa

Viime syksynä näyttelijä-tuottaja Pauliina Hukkanen arveli pistävänsä teatteriravintolasa ovet säppiin tammikuuksi. Niin ei käynyt. Tammikuussa ovet kävivät ja asiakkaita riitti.

Hiljaista oli helmi—maaliskuussa. Yrittäjyys on vuoristorataa.

— Ei tässä paljon ole tarvinnut kattoon syljeskellä. Vuosi on pysytty hengissä ja toivottavasti pysytään jatkossakin, Hukkanen sanoo.

— Ensimmäisen vuoden opetus on, että yrittäjän tie on kivinen ja pitää olla äärimmäisen hyvällä terveydellä varustettu. Olen ollut useamman viikon kipeänä, mutta kynnys jäädä sairauslomalle on todella korkea.

Ei hän sittenkään elämäänsä vaihtaisi palkkatyöhön. Yrittäjyys on tuonut viivan alle enemmän iloa kuin vastoinkäymisiä.

Ilon toinen syyskausi on jo polkaistu burleskilla käyntiin. Tulevaa ohjelmistoa on muun muassa kantaesitys, jota värittää tutun oloinen pariskunta.

Johannes ja Kyllikki Vironperällä on Janne Kyyhkysen ja Juha Tanskasen käsikirjoittama näytelmä, jonka päärooleissa (ja samalla kaikissa muissakin rooleissa) ovat Kyyhkynen ja Hukkanen.

16. marraskuuta ensi-iltaan valmistuvan näytelmän ohjaa Mika Nuojua.

— Tekstiä alettiin kirjoittaa vuosi sitten keikalla. Majapaikassa. Minä makasin sohvalla ja Juhalla oli läppäri sylissä. Siinä sitten kokosimme idealaatikoita näytelmän rungoksi, kertoo Kyyhkynen.

Työnjako oli selkeä. Kyyhkynen maisteli ja ideoi dialogia ja Tanskanen muutti sen tekstiksi.

— Näytelmä perustuu nokkelaan sanailuun. Kyseessä on niin arvostettu ja kaikkien tuntema pariskunta, että huumori ei saa missään tapauksessa olla halpaa, Kyyhkynen linjaa.

Näytelmän tapahtumat sijoittuvat Vironperälle, kuvitteelliseen menneisyyteen. Noin 30 vuoden takaiseen aikaan.

— Miksi Johannes ja Kyllikki? He olivat aikansa merkkipari. Olin nuori poika, kun he olivat tapetilla, mutta muistan heidän erityisen suhteensa välittyneen minullekin, Tanskanen kertoo.

Johannes ja Kyllikki nousevat Ilon lavalle syyskauden aikana kuudesti. Osa esityksistä on loppuunmyyty.

Vieraileva parisuhdekomedia

Jaakko Avikainen Muun muassa näyttelijä Juha Veijonen on teatteriravintola Ilon syyskauden vierailijoita.

Syksyllä Ilossa vierailevat muun muassa Maarit Peltomaa ja Juha Veijonen parisuhdekomediallaan Pientä laittoa. Ensimmäinen esityksistä on 11. lokakuuta.

— Tämä on Keski-Uudenmaan teatterin johtajan Heikki Lundin käsikirjoittama ja ohjaama työ. Olemme keväästä lähtien kiertäneet esityksen kanssa, hyvällä menestyksellä, Veijonen sanoo.

Näytelmä kertoo 25 vuotta naimisissa olleen Masan ja Lissun parisuhderemontista. Sellaisesta, jossa luurankoja kaivetaan kaapista, mutta huumorilla.

— Siinä on vähän sellainen Kuka pelkää Virginia Woolfia -alkuasetelma. Dialogi on ajoittain todella raivokasta kinaa ja hetkellisesti voi ajatella jopa, että huhhuh, meneepä noilla huonosti.

Katsojat kuitenkin oivaltavat, että pariskunta rakastaa toistaan syvästi.

Teatterityön rinnalla freelancerina työskentelevä Veijonen on viime ajat tehnyt elokuvaa. Kyseessä on Miika Hakalan toinen pitkä elokuva, Laavu-niminen murhamysteeri. Se valmistuu teattereihin noin vuoden kuluttua.

