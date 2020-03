Mikkelin syntymäpäivien kirjaetkoilla sukellettiin historiaan – Aamuyhdeksältä alkanut teosmyynti Mikkelin kaupungintalolla veti väkeä jonoksi asti

Mikkelin kaupungintalon kakkoskerroksen arvokkaaseen aulaan nostetulla pöydällä on kirjalaatikoita ja niissä palanen Mikkelin historiaa.

Pinoissa on kovakantisia kirjoja kaupungin ja sen liitoskuntien menneisyydestä, kuten 520-sivuinen Teppo Vihulan kirjoittama Mikkelin maalaiskunnan kirja vuodelta 1992.

Osaan laatikoista piiloutuu petollisen vaatimattoman oloisia opuksia, esimerkiksi jäljennös A.G.Koranterin kirjasta Kertoelma Suur-Sawosta eli Mikkelistä. Alkuperäisteos on vuodelta 1848, jäljennös painettiin sata vuotta myöhemmin. Hankalasti tavattavaa fraktuuraa on enää onneksi kirjan kansilehdellä. Teoksen hinta? Yksi euro.

– Olemme siivonneet alakerran arkistoja ja sieltä löytyi varastoituna tiettyjä kirjoja melko suuria määriä, kertoo kasöörinä toimiva palveluneuvoja Marianne Tavast-Pasonen.

Tilankäytön tehostamiseksi ylimääräisiä niteitä päätettiin laittaa myyntiin ja järjestää kirjamyyjäiset kaupungin 182-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Ei hassumpi idea.

– Heti yhdeksältä oli alkuryntäys ja tänne kertyi jonoa.

Mikkeli-piirrokset suosituimpia

Jaakko Avikainen Ari Saari tutkimassa löytöään. Parinkymmenen nimikkeen varastokokoelma kelpasi hyvin kirjamyyntipisteeseen kavunneille.

Aamun hittituote oli kaupungin henkilökunnan pitämän tukkimiehen kirjanpidon mukaan Helmi Usmalan Piirsin Mikkeliä vuodelta 1984. Senkin sai omakseen eurolla. Mikkeli-seuran julkaisemassa kirjassa on vajaa sata Usmalan piirrosta 1930-luvulta lähtien.

Usmalan kirja on myös Kirjalassa asuvan Ari Moilasen keräämässä pinossa. Moilasen mukana kotiin lähtee muutama harvinaisempi löytö.

– Tämä Ristiinan historia 1649–1949 on kiinnostava, samoin tämä Koranterin kirja. Kyllähän tässä pinossa varmaan on jokunen sellainenkin kirja, joka minulla on entuudestaan, Moilanen myöntää.

Fraktuuraa on enää onneksi kirjan kansilehdellä.

Pöydän toisessa päässä Silvastista keskustaan piipahtanut Ari Saari tutkii laatikoiden antia tarkoin.

– En välttämättä etsi mitään tiettyä, mutta tämä sotakirjallisuus nyt ainakin kiinnostaa, Saari sanoo ja näyttää Kalevi Salovaaran kirjaa Päämajakaupunki pommituksessa. Punalentäjien hyökkäyksistä Mikkeliin vuonna 1940 kertovan teoksen saa itselleen 2,50 eurolla.

Samaan aikaan aulaan kapuava mies nappaa laatikosta useamman kappaleen mainittua Salovaaran kirjaa ja käy maksamassa ne.

– Otan nämä vielä lapsenlapsille, kuuluu kommentti.

Hankinnat isoja eriä

Omia kokoelmiaan kaupunki ei sentään laittanut lihoiksi perjantaina, vaan myyntiin päätyi vuosikymmenten varrella kertyneitä varastokappaleita.

– Kirjoja on aikanaan tilattu isoja määriä, sillä ajatuksella, että niitä jaetaan lahjana ja luovutetaan esimerkiksi valtuutetuille. Toki niin on tehtykin, mutta kirjoja on silti jäänyt varastoon jopa satoja kappaleita, kertoo Mikkelin hallintojohtaja Ari Liikanen.

Osa kirjoista, kuten Anttolan, Ristiinan ja Suomenniemen historiateokset ovat kasvattaneet kirjavuorta kuntaliitoksen kylkiäisenä.

– Varastokirjat ovat jo olleet myynnissä meidän asiakaspalvelussamme, mutta halusimme puffata niitä tässä juhlinnan yhteydessä. Samalla alensimme kirjojen myyntihintaa puoleen.

Perjantaina myymättä jääneitä kirjoja voi jatkossa kysyä kaupungin asiakaspalvelusta.