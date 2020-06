Kulttuurin ja taiteen toimijat saivat koronatukea – Mikkelin teatterin kannatusyhdistys sai 230 000 euroa, kaupunginorkesterille ja museoille myös rahaa

Kulttuurin ja taiteen toimijat ovat saaneet opetus-ja kulttuuriministeriöltä tukea koronakriisistä selviämiseen.

Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry sai rahaa 230 000 euroa, Mikkelin kaupunginorkesteri 12 000 euroa ja Mikkelin kaupunginmuseot 5 000 euroa.

Opetus-ja kulttuuriministeriö kertoo tiedotteessa, että tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on myöntänyt tukea lähes 21 miljoonaa euroa.

– Teattereilla, orkestereilla ja museoilla on suuri merkitys kaikkialla Suomessa. Ne tarjoavat elämyksiä ja isoja kokemuksia. Niillä on myös rooli alueellisen ja valtakunnallisen identiteetin rakentumisessa. On tärkeää, että voimme auttaa toimijoita selviämään vaikeiden korona-aikojen yli, ministeri Kosonen sanoo tiedotteessa.

Päätöksiä tehtäessä otettiin huomioon muun muassa maalis-toukokuussa syntyneitä tulonmenetyksiä ja säästöjä, toteutettua toimintaa sekä suunnitelmia toiminnan jatkuvuudelle.

Määrärahoista päätettiin lisätalousarviossa.