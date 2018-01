Hullunhauskat Larkinit ovat pääosassa Mikkelin teatterin uutuusnäytelmässä Oi ihana toukokuu -näytelmän ensi-ilta Mikkelin teatterissa on 10. helmikuuta. Larkinit kiinnostavat: avoimet harjoitukset vetivät suurelle näyttämölle toistasataa katsojaa. Mari Koukkula Joukkokohtauksia hiotaan uudelleen ja uudelleen, kunnes rytmi on ohjaajan silmin kohdillaan.

Omalaatuista Larkinin perhettä monet muistelevat hymy huulillaan. Ensimmäisen kerran H. E. Batesin kirjoihin perustuva Oi ihana toukokuu -televisiosarja esitettiin Suomessa 1990—luvun alussa. Englannin maaseudulle viime vuosisadan puoliväliin sijoittuvan sarjan katsojat tutustuivat muun muassa uuteen nousevaan tähteen, näyttelijä Catherine Zeta-Jonesiin.

Mari Koukkula Tuomas Turkka tarjoilupöydän äärellä. Juonipaljastus: pulloissa ei ole oikeaa alkoholia vaan tarpeistonhoitajan tekemää värjättyä vettä.

Larkinien perhe-elämään sukeltava näytelmä julkaistiin Jussi Tuomisen suomentamana vuonna 2012 ja kantaesitettiin Vuohensaaren kesäteatterissa Salossa. Esityksen ohjasi sittemmin mikkeliläistynyt Ari Wirta.

Ennen kuin esitys on valmiina ensi-iltaan, tarvitaan lähemmäs 60 harjoituskertaa.

Tällä kevätkaudella näytelmä on Mikkelin teatterin ohjelmistossa. Larkinit kiinnostavat edelleen: tällä viikolla järjestetyt avoimet harjoitukset vetivät suurelle näyttämölle toistasataa katsojaa.

— Olen kyllä aika tyytyväinen ennakkosuosioon ja kiinnostukseen. Lippuja on varattu ja myyty mukavasti, viestittää teatterin markkinointisuunnittelija Anna Simolin.



Näytelmä pyörii teatterin ohjelmistossa kevätkaudella kolme kuukautta, 24 näytöstä. Mutta ennen kuin esitys on valmiina ensi-iltaan, tarvitaan lähemmäs 60 harjoituskertaa.

— Päiväharjoitukset kestävät neljä tuntia ja illalla kolme ja puoli tuntia kerrallaan, kertoo näytelmän ohjaava Katriina Honkanen.

Mari Koukkula Pauliina Hukkanen ja Tiina Bolz.

Näyttämöllä on kymmenkunta aikuisnäyttelijää ja liuta nuorempia avustajia. Larkinin lapsia on kaksi miehitystä, toinen sisarusparvista tummahiuksinen ja toinen vaalea.

Pääosan esittäjistä pappa, Risto Kopperi, on Mikkelin teatterin vakiokalustoa. Mamma Larkiniksi on napattu Pauliina Hukkanen, joka sujahtanee rempseään rooliin kuin silkkusukka korkokenkään.

Mari Koukkula Larkinin pariskunta, Risto Kopperi ja Pauliina Hukkanen. "Tämä on toppausta", Hukkanen näyttää.

Talon ulkopuolelta näyttämölle on kaapattu myös rakkaudenkipeää vanhapiikaa näyttelevä Tiina Bolz.

— Larkinit ovat rento ja hyväntuulinen perhe, jota pikkuasiat eivät paina. Näytelmän idyllistä tunnelmaa voisi toivoa vähän enemmän myös tähän päivään, sanoo Hukkanen.



Lavasteeksi näyttämölle rakentuu brittiläinen pihapiiri maalattuine taustakankaineen. Illuusio syntyy raa´alla lihasvoimalla. Näyttämömestari Aki Lustig arvioi, että pienen harjoittelun jälkeen — ensi-illan koittaessa — lavasteet saadaan kokoon parissa tunnissa ja purettua puolessatoista.

Teatteritalon varastointitilat ovat niukat ja avoimissa harjoituksissa teatterinjohtaja Honkanen lausui ääneen toiveet lisärakentamisesta.