Tarja Turunen on yksi Raskasta joulua -kiertueen solisteista Mikkelissä — Joulunviettoon Turunen suuntaa uuteen kotiinsa Espanjassa

Tip-tap, jytäkämmän musiikin ystävien joululaulutilaisuus, Raskasta joulua -kiertue lähtee liikkeelle Lahdesta 16. marraskuuta. Järjestyksessään 14. kiertueen solisteina Mikkelissä ovat JP Leppäluoto, Tony Kakko, Antti Railio ja Tarja Turunen.

Neljä konserttia edellisvuoden kiertueella laulanut Turunen on tänä vuonna turneella mukana 15 konsertin verran. Niistä Mikkelin keikka on ensimmäinen.

— Se on melkoinen possakka joulun alla, siinä jää tasan kaksi vapaapäivää. Kiertue on jumalattoman raskas koko rykmentille, vaikka ei mennäkään maasta maahan, mutta mahtavaa se on ihan varmasti.

Raskasta joulua -kiertueen jälkeen Turunen tekee vielä oman joulukonserttikiertueensa Tsekeissä ja sen jälkeen Moskovassa pari konserttia ennen kuin pääsee joulun viettoon. Mikä parasta, tänä vuonna odotuksissa on kotijoulu.

— Meillä ei niitä ole aikaisemmin oikeastaan ollut. Me ollaan aina vietetty joulua Suomessa tai Argentiinassa. Nyt meillä on uusi koti Espanjassa ja odotamme tosi paljon, että päästään viettämään joulua täällä.

Sukua matkustaa Espanjaan joulunviettoon niin Suomesta kuin Argentiinasta, ja juhlaa vietetään rennon monikulttuurisesti. Puolisoaan Marcelo Cabulia Turunen kutsuu Suomi-faniksi, jolle suomalaiset jouluperinteet ovat mukavan myyttisiä.

Kirjoitustyöt kutsuvat

Vuoden vaihteen jälkeen Turunen aikoo olla hetken aikaa aloillaan ja kirjoittaa sanoituksia uusiin kappaleisiin. Uusi rockalbumi on työn alla. Turunen kertoo, että sävellykset on jo tehty ja laulunauhoitukset alkavat helmikuussa.

— Kevään aikana yritän saada levyn valmiiksi, että se saataisiin julki syyskuussa. Sitten loppuvuodesta alkaa kiertue. Sitä ennen, kesällä, tehdään festarikeikkoja.

Tarja Turunen on 41-vuotias ja ehtinyt tehdä töitä laulajana yli 20 vuoden ajan. Pitkillä kiertueilla hän haluaa pitää kiinni muutamista asioista.

— Jos keli on hyvä, niin käyn juoksemassa vähintään joka toinen päivä. Jos se vain on mahdollista. Kaikkialla ei ole. Unen tarpeestani en tingi, enkä hyvästä ruuasta. Ruokavalioni on maidoton ja gluteeniton, joten siinä on omat haasteensa.

Ääntään Turunen sanoo treenaavansa kiertueilla jokaisena konserttipäivä. Takahuone soi.

— Pidän kehostani tosi hyvää huolta, onhan se kuitenkin instrumenttini.

Taidelukion kasvatti

Kiteellä syntynyt Turunen on Savonlinnan taidelukion kasvatti, ja muistot kouluajoilta ovat mukavia.

— 16-vuotiaana muutin omaan kämppään Savonlinnassa. Ihan mahtavia aikoja ne olivat, tukeehan taidekasvatus myös muita oppiaineita. Oma 6-vuotias tyttäreni käy Montessori-koulua ja siellä opitaan todella paljon asioita taiteen keinoin.

Ensimmäiset neljä ja puoli vuotta Turusen tytär kulki aina mukana äitinsä kiertueilla, mutta nyt koulu on etusijalla.

— Siinä mielessä meille tuli iso elämänmuutos, mutta siitä ei tullut mitään ongelmaa. Kaverit ovat tärkeitä ja hän oli juuri ensimmäistä kertaa elämässään yökylässä.

Turunen hakeutui itse aikanaan taidelukioon, koska tiesi haluavansa musiikin ammattilaiseksi.

— Olin alemmilla luokilla koulukiusattu, mutta musiikki siivitti elämääni. Se oli poispääsy kaikesta ja jotakin, jossa tunsin olevani vapaa, vahva ja onnellinen. Aloitin klassisen laulun opinnot 15-vuotiaana yksityisopetuksessa. Ääneni muuttui todella paljon ja halusin kaiken irti siitä muutoksesta.

