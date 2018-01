Uusi Illumio -tapahtuma valaisee Mikkelin ensi lokakuussa Illumio 2018 -tapahtuman ideoijana on muun muassa Museoiden yötä ja Mad-viikkoa tuottanut Elisa Hillgen. Taru Hokkanen Valopuput ovat tulleet Mikkelissä tutuiksi Taikametsä-installaatioista.

Kaupunkikeskustaan sijoittuvan Illumio 2018 -valotapahtuman reitti lähtee Naisvuorelta, etenee torille Kirkkopuiston kautta ja jatkaa radan yli kulkevaa tunnelia satamaan. Matkan varrelle sijoittuu kahdeksan kohdetta, joista osa on valoteemaisia työpajoja ja osa katsottavaa valotaidetta.

Tapahtuma soveltuu lapsiperheille ja on osallistujille maksuton. Reittiä voi kulkea haluamallaan tavalla, myötä- tai vastapäivään tai tutustumalla vain osaan reittiä.

— Reittisuunnitelma on vielä alustava, mutta suunnilleen noin olemme sen ajatelleet, kertoo valotapahtuman tuottaja Elisa Hillgen.

Illumio-tapahtuma toteutuu kaksipäiväisenä, perjantaista lauantaihin, mutta sen tarkka ajankohta on vielä avoin.

Työryhmään kuuluvat myös Pasi Hillgen ja Teija Kuhanen. Tiimi on aiemmin toteuttanut yhdessä muun muassa lasten uudenvuoden juhlissa Mikaelissa nähdyn Taikametsän. Elisa Hillgenillä on tuntumaa matalan kynnyksen yleiötapahtumiin enemmänkin, sillä hän on aiemmin ollut tuottamassa Mikkelissä Museoiden yötä ja Mad-viikkoa.



— Ajatuksena on, että tästä tapahtumasta saataisiin kaupunkiin pysyvä perinne, Elisa Hillgen linjaa.

Juuri päättynyt Lux Helsinki kerää vuosittain satojatuhansia katsojia.

Valotaidetapahtumien suosio on kasvussa. Suomessa järjestetään muun muassa Jyväskylän Valon kaupunki –tapahtuma syyskuussa ja Lux Helsinki tammikuussa. Helsingissä osallistujien määrä on järjestäjien mukaan ylittänyt puolen miljoonan kävijän rajan.