Jouluradion musiikkipomo tietää, mitä suomalainen haluaa jouluisin halutaan kuulla: "Meillä on tänä vuonna entistä tärkeämpi tehtävä kuin aiemmin"

Marraskuun alussa jälleen avautuneen Jouluradion musiikkipäällikkö Aura Neuvosen sähköpostista kilahtaa automaattinen vastausviesti: ”Kiitos viestistäsi! Jos asiasi koskee uuden joulumusiikin lähettämistä meille, otamme musiikkia vastaan verkkosivujemme kautta osoitteessa jouluradio.fi.”

Tällä kertaa kyse ei ole kuuntelijapalautteesta, vaan haastattelusta. Neuvonen naurahtaa automaattiviestiä.

– Meille tulee todella paljon musiikintekijöiltä materiaalia. Kaikenlaiset ja -tasoiset musiikintekijät lähettävät meille joulumusiikkia ja toivovat radiosoittoa.

Jouluradio on tänä jouluna ensimmäistä kertaa pyytänyt kuulijoita lähettämään kanavalle ennen julkaisematonta joulumusiikkia.

– Jouluradion tehtävä on tuoda kentälle myös uusia tekijöitä ja kappaleita. Meillä on yhteensä 10 kanavaa, joista yhdeksän on genrelähtöisiä, joten tarvettakin on, Neuvonen sanoo.

Tuttua ja turvallista

Pääsääntöisesti monet Jouluradion kanavilla soitetut kappaleet ovat kuitenkin suurelle yleisölle tuttuja, sillä joulu on perinteiden aikaa.

– Pääasiassa halutaan tuttua ja turvallista. Suurin osa joululauluista on klassikoita, jopa sata vuotta vanhoja. Meillä on aika vähän vakiintuneita joululauluja, jotka ovat uusia.

Esimerkiksi suosituimpiin joululauluihin lukeutuva Katri Helenan Joulumaa on vuodelta 1978.

– Aika hitaasti uudet kappaleet asettuvat joululauluperinteiksi, mutta mielellämme tuomme tutuiksi niitäkin, sanoo kolmatta vuotta musiikkipäällikkönä työskentelevä Neuvonen.

Loppukesästä tammikuun loppuun asti intensiivisesti joulumusiikin parissa työskentelevä Neuvonen ei itse tunnustaudu perinteiseksi jouluihmiseksi.

– Toki vietän joulua ja pidän siinä monista asioista, mutta kun tekee joulua muille, se muuttaa itselle vähän muotoaan. Siitä on tullut työ.

Jouluradion toimitus sijaitsee kauppakeskus Redissä. Koronan vuoksi toimitus on etätöissä koko radion aukioloajan eli loppiaiseen.

Teemana kotimainen musiikki

Tänä jouluna Jouluradion teemana on kotimainen musiikki.

– Meillä on tänä vuonna entistä tärkeämpi tehtävä kuin aiemmin. Voimme tuoda ihmisille tuttua, turvallista ja jokavuotista joulua, kun monia muita jouluperinteitä joudutaan rajoittamaan. Pandemian takia vuosi on erikoinen. Se vaikuttaa myös ihmisten joulumieleen.

18 vuotta täyttävällä Jouluradiolla on oma vakituinen kuulijakuntansa.

– Meille tulee valtava määrä yhteydenottoja ja paljon palautetta. Kuulijakunnassamme on todellisia joulufaneja. Ensimmäiset kinkut paistuvat jo marraskuun alussa.

Jouluradiosta itsessään on Neuvosen mukaan tullut jo jouluperinne.

– Suurelle osalle kuulijoista ensimmäinen jouluadventti kuuluu perinteisiin. Silloin järjestetään illanistujaisia ja kuunnellaan jouluradiota. Se on vierellä kulkija.

Kaikille joulu ei ole aina helppoa aikaa.

– Joulu on hirveän monenlainen. Ihmisiä syntyy ja kuolee. Se näkyy myös joulunvietossa. Välillä tulee palautteita, jotka ovat todella liikuttavia. Ihmiset löytävät meistä myös lohtua ja seuraa, Neuvonen sanoo.