Mikkelissä vietetään perjantaina valtakunnallista satupäivää — Pääkirjastossa on myös pelkästään aikuisille suunnattu satutunti

Mikkelissä vietetään perjantaina 18. lokakuuta valtakunnallista satupäivää. Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut, kirjasto ja kaupungin museot tarjoava erilaista ohjelmaa päivän aikana.

Satupäivän etkot järjestetään keskiviikkona 16. lokakuuta Suur-Savon museolla. Silloin museolla on kaikille avoin satuhetki klo 9.30. Sen jälkeen on mahdollisuus suunnitella itselleen oma satuhahmo.

Mikkelin pääkirjastossa nähdään Hullun Hatuntekijän teekutsut osana Illumiota ja Satupäivää. Kirjaston tapahtumapisteellä kuka tahansa pääsee mukaan ihmemaahan ja keskelle Hullun Hatuntekijän teekutsuja. Kirja astuu ulos kansistaan ja kävijät pääsevät osaksi teoksen maailmaa kurkistamalla kirjan sisälle lehtilukusalin ikkunasta.

Virallisena satupäivänä päivä aloitetaan Mikkelin taidemuseolla, jossa on kaikille avoin satuhetki klo 9.30. Satujen lukemisen jälkeen museossa autetaan velhoa, joka on hukannut sadustaan sanoja. Kello 17 Vanhalla Sotkulla nähdään Teatteri Hevosenkengän Kultakutri ja kolme karhua -nukketeatteriesitys. Kirjasto on auki sekä perjantaina että lauantaina kello 23 asti. Illalla tunnin välein kuullaan satutunteja valon ja pimeyden teemoista, lapsille ja perheille kello 19—21 ja viimeinen klo 22 pelkästään aikuisille.

Satupäivä Mikkelissä perjantaina 18. lokakuuta.