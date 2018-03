Elokuva-arvio: Call me by your name on viiden tähden rakkauselokuva Suurin lataus elokuvaan syntyy yksinkertaisesti Timothée Chalametin ja Armie Hammerin välisestä kemiasta. Stefano Dall'Asta Yltääkö Call me by your name Oscar-palkinnoille, ratkeaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Ensirakkauden katkera ja suloinen puraisu

Call me by your name (Italia/Ranska/Brasilia/Yhdysvallat, 2017).

Ohjaus: Luca Guadagnino.

Käsikirjoitus: James Ivory perustuen André Acimanin romaaniin.

Rooleissa: Armie Hammer,

Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar.

Kesto: 132 min. K-12

On jännittävää kuinka nopeasti elokuvan kautta aistii tuntevansa roolihahmot. Kaksi näyttelijää on ollut kankaalla vasta kymmenen minuuttia, puhumatta juuri mitään merkityksellistä, kun katsoja kokee näkevänsä kaksi aitoa ihmistä.

Jo muutaman kohtauksen jälkeen mieleen saattaa nousta oma kesäihastus, johon paahtavan auringon alla lumoutui muutaman vilkaisun jälkeen.

Call me by your name -elokuvan voima on osittain nostalgiassa.

Ei ainoastaan omia rakkauden kesiään kohtaan, vaan myös klassisten eurooppalaisten elokuvien romanttista ajankuvaa kohtaan.



Ohjaaja Luca Guadagninon lahja on antaa kohtausten liukua toisiinsa niin välinpitämättömällä tyylitajulla, että paineet tarinan kerronnasta, henkilökaarista ja leikkausten merkityksestä muuttuvat merkityksettömiksi. Se on tietysti illuusio, koska kaikki on niin pieteetillä harkittua.

Juoni on yksinkertainen: On kesä. Rakastutaan.

Paljon jo soitettuun musiikkiin perustuvassa soundtrackissa Sufjan Stevens on luonut muutaman kappaleen ja välisoiton, jotka purkautuvat kuin perhoset vatsanpohjalta. Sayombhu Mukdeeprom on kuvannut kaiken lähes muuttumattoman perspektiivin kautta.

Kun ollaan niin sanotun kielletyn rakkauden piirissä, iso osa tarinasta omistautuu empimiselle ja kaipuulle. Dramaattisiin ylilyönteihin ei tarvitse turvautua, kun käsi on vakaa. Suurin lataus elokuvaan syntyy yksinkertaisesti Timothée Chalametin ja Armie Hammerin välisestä kemiasta.

| Timo Alho

* * * * *

Hyvää: Kaunis. Hyvin näytelty. Aito.

Huonoa: —

Erityistä: Neljän Oscarin ehdokas. Muun muassa paras elokuva -sarjassa.