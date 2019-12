Arja Koriseva konsertoi joulun alla Mikkelissä, sillä yleisön pyyntöjä tuli niin paljon — Artistinjoulu on täynnä tunteita, ja niitä hän haluaa välittää myös joulukonsertissaan

Laulaja Arja Koriseva ja pianisti Minna Lintukangas ovat tehneet yhteistyötä vuosikymmenen ajan. Lintukangas oli alun alkaen (ja on edelleen) Fortuna-orkesterin kapellimestari ja on nykyään myös Korisevan assistentti. Korisevan sanoin, naisten henkilökemia toimii ja heillä on samansuuntainen kunnianhimo tekemisen suhteen.

— Koen, että olemme hyvä parivaljakko. Ideoimme ja suunnittelemme asioita, ja olemme tehneet yhdessä todella paljon erilaisia konserttikokonaisuuksia. Ilman työsuhdettakin olisimme Minnan kanssa hyviä ystäviä, Arja Koriseva sanoo.

Juhlavuoden kunniaksi he tekivät yhteisen akustisen levyn, jolla on muun muassa tuottaja Jari Latomaan kaksi uutta sävellystä.

Arja Koriseva on ollut suomalaisten suosikkitangokuninkaallinen viimeiset 30 vuotta, ja sen huomaa keikkakalenterista. Täyttä on.

Jouluohjelmaansa hän laulaa sekä kirkoissa että konserttisaleissa. Mikkelissä Koriseva esiintyy Mikaelin Martti Talvela -salissa, yleisön pyynnöstä.

— Juhlakonserttikiertueeni ei käynyt ollenkaan Mikkelissä ja ehkä siksi olen saanut paljon toiveita pitää joulukonserttini Mikaelissa.

Artisti ei voi päästää tunteita liian pintaan

Hän on ehdottomasti jouluihminen. Arja Koriseva pohtii perinteiden velvoittavan, mutta hyvällä tavalla.

— Niin kauan kuin muistan, ovat tietyt asiat liittyneet joulun viettooni. Ensin lapsuudenkodissa ja myöhemmin omassa kodissani. Joulu on tunnelmaltaan ja tavoiltaan tärkeä ja läheinen juhla minulle. Haluan kiittää tämän konsertin myötä kaikkia teitä, jotka olette kulkeneet rinnallani kaikki nämä vuodet.

Joulu on täynnä tunteita, joita hän haluaa välittää myös joulukonsertissaan. Tunteiden herääminen kuulijoissa on merkki siitä, että esiintyvä taiteilija on onnistunut työssään. Se on yleisöltä suurin kiitos tehdystä työstä.

— On aivan valtavan tärkeää, että ihmiset eivät pidättelisi tuntemuksiaan. Miksi pidätellä, kun itkun lahja on meille annettu. Itku on yhtä puhdistava ja tärkeä tunteenpurkaus kuin nauru.

Yleisö voi pyyhkiä kyyneliä silmänurkistaan, mutta artistilla pokka pitää. Se on osa ammattitaitoa.

— Tunteita ei pidä päästää liian pintaan, koska tarkoituksena on pystyä esittämään ohjelmaan merkityt laulut. Joskus käy niin, että itseäkin alkaa itkettää, mutta siinä tilanteessa voin vaikka pyytää yleisöä laulamaan mukana.

Jokainen konsertti on erilainen ja esiintyjälleen juuri sillä hetkellä tärkein. Mikkeliin Arja Koriseva tulee Tampereelta ja Mikkelistä matka jatkuu Ylivieskaan. Tahti on ripeä, mutta vauhti hidastuu hyvissä ajoin ennen joulua. Joulurauha hänelle laskeutuu Palokan kirkossa 17. joulukuuta.

Rakkaudesta jouluun -konsertti Mikaelissa torstaina 10. joulukuuta kello 19.