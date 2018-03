Studio Wäkewän seinillä esitellään nykytaidetta, koska galleristi Kirsimaria E. Törönen-Ripatin mukaan jonkun sekin on tehtävä Työhuonegalleriassa Mikkelissä on kevään ajan esillä viikottain vaihtuvia pop up -näyttelyitä. Mari Koukkula Maalus on saanut uuden muodon Teemu Korpelan käsissä.

Helsinkiläinen kuvataiteilija Teemu Korpela pyrkii teoksissaan muokkaamaan maalaustensa muotoa niin, että ne eivät näytä maalauksilta. Korpelan kolmiulotteiset kuvat avaavat Studio Wäkewän kevätkauden.

Galleristi Kirsimaria E. Törönen-Ripatti on muokannut Wäkewän aukioloaikoja ja näyttelypolitiikkaa niin, että ovet ovat yleisölle avoinna viikonloppuisin ja pop up -näyttelyt vaihtuvat viikottain.

Näyttely per viikonloppu -tahti tuntuu sopivalta

— Opetan arkisin aamupäivät ja iltapäivät, ja iltaisin teen omaa taiteellista työtäni. Galleriatoiminnan pyörittäminen on osa tätä kokonaisuutta. Pop up -näyttelyihin päädyin, jotta voin esitellä mielenkiintoisia teossarjoja.



Korpelan jälkeen esittäytyy nelihenkinen taiteilijaryhmä Mikkelistä, sen jälkeen vuorossa on Wäkewän nuorten taidekerhon kevätnäyttely. Tänä keväänä luvassa on vielä kuvia, joissa on utopiaa, eläimiä, kaikki pielessä ja vihreää.

Nykytaidetta matalassa majassa

Studio keskittyy nykytaiteeseen ja esillä on ainoastaan kutsunäyttelyitä.

— Wäkewähän on matala maja, ja galleria on melko pömpöösi ilmaisu tästä paikasta. Pidän kuitenkin näyttelytoiminnan ylläpitämistä kaupungissa, jossa taidemuseokin on suljettuna, tärkeänä. Tämä on osittain matkailupoliittinen kannanotto, sillä Mikkelin tilanne on nykyisellään melkoisen surkea.



Näyttely per viikonloppu -tahti tuntuu sopivalta ja Törönen-Ripatti uskoo, että nykytaiteesta kiinnostunut paikallisyleisö ehtii kahden päivän aikana käydä teokset katsomassa.

Kirsimaria E. Törönen-Ripatti mallaa seuraavan näyttelyn teosta seinälle. Tuolit ovat edellisestä näyttelystä.

Uusia taiteeseen tutustujia hän kutsuu lämpimästi uskaltautumaan paikalle: pääsymaksua ei ole, eikä mitään tarvitse ostaa.

— Edelleen tarjoan kahvit jokaiselle, joka tuosta ovesta tulee sisään.

Törösen-Ripatin oma kevät jatkuu kuukauden työskentelyjaksolla Serlachius-residenssissä ja sen jälkeen Mäntän kuvataideviikoilla. Studio Wäkewän kesäkurssit ajoittuvat viikolle 26. Peruskouluikäisille lapsille on omansa ja aikuisille taidetöhertäjille omansa.



Teemu Korpela Studio Wäkewässä, Tenholankatu 4 C Mikkeli, la 3.3. ja su 4.3. kello 12—15.