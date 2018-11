Kuusankosken kapinasta tuli Finlandia-voittaja — Seppo Aalto pokkasi tietokirjallisuuden Finlandia-voitosta 30 000 euroa

Seppo Aallon teos Kapina tehtailla — Kuusankoski 1918 (Siltala) on valittu tietokirjallisuuden Finlandia-voittajaksi. Palkinto julkistettiin keskiviikkona Suomen Kirjasäätiön palkintogaalassa Suomen Kansallisteatterissa.

Seppo Aallon Kuusankoski 1918 -teos analysoi sisällissodan tapahtumien syitä ja seurauksia Kuusankoskella ja Pohjois-Kymenlaaksossa.

Tiesin, että aihe oli kauhea, että aika oli kauhea. Mutta ennen lähteiden läpikäyntiä en ymmärtänyt, että se oli niin kauheaa. — Seppo Aalto

Kirjaa on kiitelty muun muassa siitä, että se onnistuu yhden paikkakunnan tapahtumien avulla selittämään laajemminkin sata vuotta sitten käydyn sisällissodan syitä. Kritiikkimenestys on käynyt myös kaupaksi. Kirjasta on otettu jo kolmas painos.

Kirjahanketta aloittaessaan Aaltoa kiinnosti ennen kaikkea se, miksi punaisten kapinahenki oli niin voimakasta Kymintehtaiden vaikutuspiirissä. Kahden vuoden tutkimisen jälkeen kävi selväksi, että perusta kapinalle luotiin parissakymmenessä vuodessa, kun työnantajat olivat kerta toisensa jälkeen turvautuneet yksipuoliseen sanelupolitiikkaan. Demokratiaa ei tunnettu.

Kuusankoskella varttunut Seppo Aalto myöntää, että kirjan tekeminen oli raskas projekti. Vaikka hän on tutkinut työssään väkivaltaa ennenkin, Kuusankosken tapahtumat yllättivät.

Punaiset teloittivat sisällissodan aikana Kouvolassa 125 valkoista, joista 27 oli Kuusankoskelta tai Voikkaalta. Sodan päätyttyä toukokuussa 1918 osat vaihtuivat.

— Kolmessa viikossa Kuusankoskella ja Voikkaalla ammuttiin vähintään 241 työläistä tai punaista, Seppo Aalto kertoi Kouvolan Sanomien haastattelussa syyskuussa.

Lisäksi Kouvolassa ammuttiin 23 kuusankoskelaista.

Seppo Aalto saa Finlandia-voitostaan 30 000 euroa. Voittajateoksen valitsi elokuvaohjaaja Virpi Suutari.

Suomen Kirjasäätiö jakaa Finlandia-palkinnon vuosittain kolmessa kategoriassa. Tietokirjallisuuden lisäksi jaossa on kaunokirjallisuuden, sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnot

Kouvolan Sanomat kertoo Finlandia-palkinnoista lisää myöhemmin. Yle Areena lähettää suoraa tilannekuvaa parhaillaan palkintogaalasta.

Seppo Aalto

Syntynyt Kuusankoskella 1951.

Asuu Helsingissä. Filosofian tohtori. Eläkkeellä.

Hoitanut suomen historian professuuria Helsingin yliopistossa ja toiminut suomen akatemian tutkijana.

Erikoistunut 1500-1600-luvun Suomen historiaan.

Kirjoittanut lukuisia historiateoksia.

Perehtynyt erityisesti vallankäytön, agraariajan rikollisuuden ja urheilun historiaan.