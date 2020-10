Seniorimissin valinta, Laila Kinnusen ja Olavi Virran hittejä... Anttolanhovissa järjestetään iskelmäpainotteinen retroviikonloppu

Aimo annos nostalgiaa on tarjolla Anttolanhovissa Mikkelissä 23.–24. lokakuuta. Kaksipäiväiseen retroviikonloppuun mahtuu niin laulu- ja missikisa kuin iskelmätaivaan tähdillä kuorrutettu konsertti. Tunnelmassa matkataan reilusti taaksepäin.

Perjantaina ohjelmassa on Laila ja Olavi -laulukilpailun finaalikarsinta kello 19 alkaen. Superfinaali lauletaan lauantaina. Kilpailun nimi viittaa kahteen iskelmätaivaan tunnettuun nimeen, Laila Kinnuseen ja Olavi Virtaan. Naiset ja miehet kilpailevat omissa ryhmissään yleisessä sarjassa ja seniorisarjassa. Finaalikarsintaan osallistuu 35 laulajaa.

Perjantain ohjelmassa on myös aikuisten naisten kauneuskilpailu, kun Anttolanhovissa kruunataan Suomen seniorimissi 2020. Kilpailussa ei ole pituus- eikä painorajoja, mutta ikäraja on: osallistujan on oltava vähintään 55-vuotias. Finalisteja on Mikkeliin karsittu kymmenen ja he esittäytyvät yleisölle ja tuomaristolle kello 21 alkavassa kilpailussa.

Iskelmäkonsertissa tuttuja lavatähtiä

Lauantaina lauletaan Laila ja Olavi -laulukilpailun superfinaali kello 21 alkaen. Perjantain karsinnasta mukaan pääsee kolme laulajaa kustakin sarjasta eli yhteensä 12 tulkitsijaa. Sen lisäksi tuomaristo poimii kaikista finaalikarsintaan osallistuneista 13. kilpailijan, eräänlaisen villin kortin.

Kisassa lauletaan Lailan ja Olavin lauluja, kuinkas muuten, ja jako on tehty niin, että naisten on valittava kilpailukappaleensa Laila Kinnusen ohjelmistosta, miehet tulkitsevat Olavi Virtaa.

Ennen illan finaalia lavan valtaavat muun muassa Tapani Kansa, Lasse Hoikka, Tarja Lunnas ja Anneli Mattila. Kello 18 alkavassa Unohtumattomat iskelmät -konsertissa kuullaan 1970-luvulta tälle vuosituhannelle yltävä hittikimara. Yhdistävä tekijä on erikois-Emmalla viime keväänä palkittu tuottaja Seppo Matintalo.

Retroviikonlopun ohjelma televisioidaan ja se näytetään Alfa tv -kanavalta suorana lähetyksenä.