Mikkelin 12. kuvitustriennalen voittaja valittiin 345 työn joukosta: Helsinkiläinen Emmi Jormalainen sai ykköspalkinnon kirjastaan Eksyksissä

Mikkelin 12. kuvitustriennalen tulokset julkistettiin Mikkelin taidemuseossa perjantaina. Kilpailuun osallistui 117 kuvittajaa 345 työllä.

Viisihenkinen jury myönsi kolmen kärkisijan valinnan lisäksi kunniamaininnan kahdelle taiteilijalle.

Toteutustaltaan ja -tekniikaltaan vapaan kuvituskilpailun voittajaksi valittiin helsinkiläinen Emmi Jormalainen omakustannekirjallaan Eksyksissä – Being Lost. Se on tekstitön, mustavalkoisista kuvituksista koostuvasta taidekirja, josta on otettu 400 kappaleen painos. Jormalainen julkaisi kirjansa vuonna 2019.

Toiseksi kilpailussa ylsi helsinkiläinen Milena Huhta Suomen Kuvalehdelle tekemällään kuvituksella Black Pill. Artikkeli julkaistiin lehdessä keväällä 2019.

Kolmannen palkinnon jury myönsi helsinkiläiselle Sanna Pelliccionille vuonna 2018 ilmestyneen Meidän piti lähteä -teoksen (kustantamo S&S) kuvituksesta. Se on voittajateoksen tavoin sanaton kuvakirja.

Kunniamaininnan saivat Erika Kallasmaa ja Liisa Kallio.

Perinteikäs katselmus

Mikkelin kuvitustriennale perustettiin vuonna 1987 Mikkelin taidemuseon ja Grafia ry:n yhteistyönä. Vuonna 2008 mukaan tuli Kuvittajat ry. Palkinnoksi voittajakolmikko saa 3 500, 2 500 ja 2 000 euron rahapalkinnot.

Triennaleen lähetetyt kilpailutyöt edustavat nykykuvitusta laaja-alaisesti ja yleisön kannalta kiinnostavin lieneekin kilpailuun liittyvä katselmus. Tällä kertaa se esittelee lähes sata työtä kilpailuun osallistuneilta 55 kuvittajalta.

Työt on valinnut kilpailun jury, jossa ovat olleet mukana kuvittajat Nina Grönlund, Antti Kyrö, Mervi Lindman, Marion Robinson sekä Mikkelin kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen.

Ulkomaiseksi kuvittajavieraaksi näyttelyyn on tällä kertaa kutsuttu ruotsalainen Erica Jacobson. Monipuolisen kuvittajan tuotantoon kuuluu muun muassa teatterijulisteita, animaatioita, kuosisuunnittelua ja seinämaalauksia.

Mikkelin 12. kuvitustriennale Mikkelin taidemuseossa (kauppakeskus Akselin 2. kerros) 8.8.–25.10.2020.