Taide rikkoo rajoja sunnuntaina — Mikkelissä järjestetään viikonloppuna Turn out -taidetapahtuma

Sunnuntaina Turn out -taidetapahtumassa tehdään nykytaidetta ilman ennakkoluuloja.

Mikkelissä järjestetään viikonloppuna Turn out -taidetapahtuma. Toista kertaa järjestettävä Turn out on poikkitaiteellinen tapahtuma, jossa yhdistetään tanssia, livemusiikkia, runoutta ja muuta ääni- sekä värimaailmaa.

Tapahtuman puuhanainen Carmen Rodergas on Turn outin aattona täynnä intoa.

— On hienoa päästä tekemään taidetta ihan omalla tavalla. Usein nykytanssiakin tehdään tietyin ennakko-odotuksin, ja meidän tavoitteenamme on päästä rikkomaan niitä ennakkoluuloja. Tässä taiteilijoilla on mahdollisuus tehdä asioita poikkitaiteellisesti, irti perusarjesta, Rodergas kuvailee.

Kataloniasta lähtöisin oleva Rodergas on itse lavalla Värimerellä-esityksessä sekä Katalonian itsenäisyyden puolesta kantaa ottavassa Spanish Fascisting -performanssissa. Muut ohjelmassa olevat esitykset ovat Animal sekä An Ending, A Beginning.

Turn out -tapahtuma alkaa Tanssikoulu Carmencitan tiloissa Maaherrankatu 12:ssa sunnuntaina kello 14. Tilaisuuden kesto on noin tunti, ja 10 euron hintaiset liput ovat myynnissä ovella.