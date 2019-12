Aika ajoin näyttelijälle napsahtaa rooli, joka on kuin tehty hänelle — Mielensäpahoittaja on Mikkelin teatterin Risto Kopperille sellainen

Aika ajoin näyttelijälle napsahtaa rooli, joka on kuin tehty hänelle.

Tuomas Kyrön luoma Mielensäpahoittaja on Mikkelin teatterin Risto Kopperille sellainen.

Kuutisen vuotta sitten Kopperi teki kotinäyttämölleen Mielensäpahoittaja-monologin ja nyt roolivaatteet on kaivettu puvustamosta uudelleen esiin.

Ensi viikolla ensi-iltansa saa Mika Nuojuan ohjaama Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Kyrön tekstin on dramatisoinut Mika Myllyaho ja seurakseen näyttämölle Kopperi saa pari kollegaa.

Aika muuttuu, sukupolvien välinen kuilu ei. — Risto Kopperi

Näytelmässä puheenparsi kiertyy kuolemaan, omaan sellaiseen, sillä tällä kertaa Mielensäpahoittaja valmistautuu viimeiselle matkalleen.

— Kun Mika Nuojua kysyi kesällä 2013, kiinnostaisiko Mielensäpahoittaja-monologin tekeminen, minulla ei ollut aavistustakaan, mistä oli kysymys. Mahdollisuudesta tehdä monologi kiinnostuin tietenkin, Kopperi kertoo.

Lähtöoletuksena oli, että monologiesityksiä tehtäisiin teatterilla korkeintaan parikymmentä ja niillä kerättäisiin pari tuhatta katsojaa.

Toisin kävi, hahmo alkoi elää omaa elämäänsä.

— Teatterin ohjelmistossa esityksiä oli noin 50, sitten jatkettiin muualla. Tähän mennessä olen tehnyt monologin suunnilleen sata kertaa ja katsojia on kertynyt reilusti yli 10 000.

Vesa Vuorela Risto Kopperi ja yliopistolla pitkään viihtynyt opiskelijapoika Vintte Viitanen.

Kopperi on käynyt esittämässä monologin yhdelle katsojalle tämän kotona ja myös täpötäydelle Martti Talvela -salin katsomolle Mikaelissa. Viime syksynä hän esiintyi roolissa Mielensäpahoittajan nimikkofestivaalilla Hämeenlinnassa.

— Olen tutustunut hahmoon koko ajan syvällisemmin ja syvällisemmin. Tehnyt näyttämölle sellaistakin Kyrön kirjoittamaa Mielensäpahoittaja-tekstiä, jota ei ole vielä ollut missään kirjassa. Kyrö on kirjoittanut materiaalia suorastaan minua varten.

Uudessa näytelmässä Kopperilla on tarinaa kerrottavanaan lähes saman verran kuin monologissa.

— Tekstiä on paljon ja hölisen joissakin repliikeissä sivutolkulla itsekseni.Lukuisat sivuroolit hoituvat neljän taitavan kollegan voimin. He ovat Aapo Oranen, Riina Uimonen, Tuomas Turkka ja Vintte Viitanen.

Sotia ennen syntynyt periaatteen mies

Mielensäpahoittaja edustaa ennen sotia syntynyttä miestyyppiä, jonka jokainen luultavasti tunnistaa omasta lähipiiristään. Niin myös Risto Kopperi.

— Oma isäni on 86-vuotias ja hänellä on paljon samankaltaisia ajatuksia. Kauhea tunnustaa, mutta on niitä minullakin suhteessa omaan poikaani. Aika muuttuu, sukupolvien välinen kuilu ei.

Vesa Vuorela Arkkuun tarvitaan musta puku, tuumaavat Risto Kopperi ja Riina Uimonen.

Mielensäpahoittaja ajattelee asioista, kuten ne ennen olivat, ja myös muistaa vanhat asiat paremmin. Hän on yllättävän perillä maailman menosta, vaikka on asunut jo jonkun aikaa yksinään, kaukana kaikesta.

— Tämän päivän kotkotukset ovat menneet hänen ohitseen jo parinkymmenen vuoden ajan.

Mika Nuojua kertoo keksineensä roolin Kopperille intuitiolla. Olemus oli sopiva ja ammattitaito kohdillaan.

— Alusta asti olen ajatellut, että Mielensäpahoittaja ei ole äkäinen, eikä ilkeä, kuten joissakin mielikuvissa ehkä on ollut. Hän on vanha mies, joka on kuin iso lapsi ja pahoittaa mielensä lapsen kaltaisesti.

Vesa Vuorela Nykymaailman vehkeet ovat Mielensäpahoittajalle vieraita. Tuomas Turkka ja Risto Kopperi.

Työryhmä toivoo, että myös uusi Mielensäpahoittaja otetaan hyvin vastaan. Edellytykset on. Esityksiä on ohjelmistossa koko kevään ajan.

Myös ohjaaja Nuojua tunnistaa lähipiiristään miehen, jossa on jotakin mielensäpahoittajaa. Hänen isänsä eli kainuulaisella pientilalla 1950-luvulla ja vihasi sen raskasta työtä sonnanlevityksineen.

— Isä on sanonut minulle, että kyllä hän tällä kokemuksella ottaisi sen takaisin, vaikka heti, jos saisi. Se taistelu oli sittenkin rakasta ja sellainen ihmisten välinen elämä, jossa toisia autetaan.

Ehkä juuri siksi katsojat rakastavat Mielensäpahoittajan tarinoita. Niissä on toivoa.

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja Mikkelin teatterissa. Ensi-ilta to 12.12. kello 19.