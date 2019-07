Varusmiessoittokunnan viihdebändi laulaa ja laulattaa Mikkelipuistossa

Hakuaika varusmiessoittajaksi vuoden 2021 saapumiserään on paraikaa käynnissä.

Neljään satamakaupunkiin levittäytyvä Satama soi -kiertue saapuu Mikkeliin myös tänä kesänä. Torstaina 18. heinäkuuta Mikkelipuistossa on tarjolla yhteislauluilta, jossa laulattajana on Varusmiessoittokunnan energiseksi mainittu viihdeorkesteri.

Viihdebändiksikin kutsuttu kokoonpano on kymmenhenkinen ja solisteja porukassa saattaa olla kaksin kappalein.

Yhteislauluillan ohjelmassa on luvassa paljon radiossa soineita kotimaisia hittejä, kuten Anssi Kelan tuotantoa. Laulujen sanat painetaan yhteislauluvihkoseen, joita on jaossa paikan päällä.

Parolannummen panssariprikaatissa toimivaan Varusmiessoittokuntaan valitaan vuosittain noin sata nuorta muusikkoa, esiintyvää taiteilijaa ja tekniikka- tai media-alan osaajaa. Haku vuoden 2021 saapumiserään on paraikaa käynnissä.

Valintakokeet järjestetään ensi keväänä ja niissä käytännön soittotaito ratkaisee.

Vuosi 2019 on juhlavuosi, sillä sotilasmusiikkia on kuultu 200 vuoden ajan. Mikkelissä sotilasmusiikilla on pitkä perinne ja edelleen vahva suosio.

Savon prikaatissa toimi sotilassoittokunta vuoteen 2013 saakka. Sen perinnettä pitää yllä Mikkelin varuskuntasoittokunnan perinneyhdistys.

Satama soi Mikkelipuistossa 18.7. kello 17 alkaen.