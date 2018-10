Illumio-tapahtuman Mikkeliin suunnitellut Elisa Hillgen: "Valotapahtumat ovat Suomessa lisääntyneet aivan valtavasti"

Kakkarat ovat liki viisimetrisiä Elisa Hillgenin suunnittelemia valokukkasia. Hujopit valaisivat Jyväskylää pienenä osana syyskuun lopulla järjestettyä Valon kaupunki -tapahtumaa. Ensi viikonloppuna samaiset valokukat loistavat Mikkelissä, kun valot räpsähtävät päälle ensimmäisen Illumio -valotapahtuman merkeissä.

Illumio on Hillgenin ideoima ja tuottama koko perheen ilmaistapahtuma. Se on käveltävä reitti Naisvuoren ja sataman välillä ja sen varrelle viritetään eri tavoin valaistuja, elämyksellisiä kohteita.

Valotapahtumiin mikkeliläinen Hillgen on perehtynyt työssään Jyväskylän kaupungin valaistuskoordinaattorina viimeisen parin vuoden ajan. Jyväskylä on kaupunkivalaistuksen edelläkävijä ja tämän syksyn Valon kaupunki -tapahtuma järjestyksessään jo 13.

— Illumio on Valon kaupungin henkinen pikkusisko. Katsotaan, miten se lähtee Mikkelissä vetämään. Jyväskylässä tapahtumalla oli melkein 110 000 kävijää, Mikkelissä kymmenesosakin siitä olisi huikea saavutus.

Yksin Hillgen ei Illumiota toteuta, tietenkään. Tapahtumalla on useita tukijoita ja valaistuksia ovat suunnitelleet muun muassa Flowers of life -kollektiivi ja muotoilija Tytti Vuorikari.

Kirkkopuistossa leikkipaikan avajaiset

Vuodesta 2005 toiminut Flowers of life on rakentanut valotaidettaan 24 maassa. Mikkelissä heidän töitään on aiemmin voinut ihastella Kosmos-festivaalin aikaan Närhilän metsämaastossa.

— Kirkkopuistoon on tarkoitus rakentaa vähän satumainen maailma. Flowers of lifen UV-valaistut koristeet ovat todennäköisesti kukkasia ja perhosia. Me valaistaan täällä myös puita, Hillgen kertoo.

Illumion aikana vietetään Kirkkopuiston uudistetun leikkipaikan avajaisia. Hillgenin kakkarat pystytetään satamakahvilan pihalle ja sieltä löytää paikkansa myös valopupujen katras.

— Satamasta pääsee ylikulkusiltaa pitkin torille ja siinäkin on matkalla nähtävää. Meillä on kaupungissa viikonloppuna ammattilaisten workshop ja sen harjoituskohteena on aseman valaistus.

Vuorikarin töitä voi käydä ihastelemassa Naisvuorella. Sinne kuljetaan Savilahdenkadun kautta.

— Tornin juurella on kansalaisjärjestöjen toteuttama kuujuhla kiinalaisine paperilyhtyineen, Hillgen kertoo.

Riskialtteinta tapahtuman rakentamisessa on sää. Ilmatieteen laitoksen ennusteessa perjantai ja lauantai näyttää lämpimältä, eikä kartalle ole piirretty rankkasateita ennakoivia pisaramääriä. Poutasää kannustaa ihmisiä vaeltelemaan valaistussa kaupungissa. Jossa muuten kannattaa katsoa jalkoihinsa.

Valotaiteen esiintuominen vaatii Kirkkopuistossa muun valaistuksen vähentämistä.

Elisa Hillgen on rakentanut valotaidetta Mikkeliin eri tapahtumien yhteydessä, tämä on ensimmäinen kokonaan valon ympärille kietoutuva isompi tapahtumakokonaisuus kaupungissa.

— Valotapahtumat ovat Suomessa lisääntyneet aivan valtavasti. On huomattu, että kun mieli on pimeänä aikana on vähän maassa, niin parasta mitä ihmisille voi tuoda on tällainen iloinen ja valoisa tapahtuma.

Illumio Mikkelissä 12.—13. lokakuuta kello 18—23.