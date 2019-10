Mikkelin Musiikkiopiston Musari-kuoro on mukana Raskasta Joulua -konsertissa

Kun suosittu Raskasta Joulua -kiertue saapuu Mikkelin Saimaa Stadiumille, lavalle astuu myös Mikkelin Musiikkiopiston Musari-kuoro.

15-vuotisjuhlaansa viettävä Raskasta Joulua kiertää Suomea uudistetun show’n voimin: mukana on nyt myös jokaisen paikkakunnan oma lapsi- tai nuorisokuoro.

Kiertue starttaa 15.11. Hyvinkäältä ja päättyy 21.12. Tampereelle.

Mikkeliin show saapuu 15. marraskuuta. Musarin lisäksi lavalla nähdään Nightwishistä tutut Marko Hietala ja Floor Jansen sekä Charonin JP Leppäluoto ja Kamelotin Tommy Karevik.

Uudistettu konserttielämys on kaksiosainen. Visuaalisesti vaikuttavan show’n ensimmäinen puoli on tarinallinen ja toisella puolikkaalla rokataan tuttuun tapaan tukka putkella. Kappaleita esitetään koko Raskasta Joulua -konserttien viisitoistavuotisen historian ajalta.

Show’n ovat ohjanneet Raskasta Joulua -konseptin kehittänyt Erkka Korhonen sekä aiemmin nykysirkusta, tanssia, oopperaa ja spektaakkeleita ohjannut ja koreografioinut Minna Vainikainen.

Kiertueelle on myyty yli 30 000 lippua, ja kolme konserteista on loppuunmyytyjä. Mikkelin konserttiin on vielä lippuja jäljellä.