Mikkelin musiikkijuhlat laajenee kevyen musiikin puolelle — uusi kevätsesonki avataan jazzilla Risto Hämäläinen Emmi Nykänen tuottaa tänä vuonna Mikkelin musiikkijuhlat. Hän on myös Työväen näyttämöpäivien tuottaja.

Trumpetisti Verneri Pohjola, rumpali Mika Kallio ja ranskalainen trio Les Voyageurs de l´Escape eli Avaruuden Matkaajat korkkaavat Mikkelin musiikkijuhlien uuden kevätsesongin 15. maaliskuuta. Kulttuuritalo Tempossa kuultava konsertti on samalla osa Vapaat äänet 2018 -kiertuetta.

— Uudella kevätsesongilla yritämme saada Mikkelin musiikkijuhlien genreä vähän tutummaksi kaupunkilaisille. Tarjolla olisi voinut olla muunlaistakin kevyempää ohjelmistoa, mutta tällä kertaa päädyimme jazzkonserttiin, kertoo tapahtuman uusi tuottaja Emmi Nykänen.

Kevätsesongiksi kutsuttu tapahtuma saattaa myöhemmin saada rinnalleen syyssesongin ja ohjelmistoon voidaan kehittää myös poikkitaiteellisia ratkaisuja.

— Itseäni kiinnostaisi esimerkiksi tapahtuma, jossa orkesteri soittaisi elokuvamusiikkia ja samaan aikaan elokuva pyörisi valkokankaalla.

Rennot kesäjuhlat

Tuplaroolissa, sekä Mikkelin musiikkijuhlien että Työväen näyttämöpäivien tuottajana toimiva Nykänen sai ensikosketuksensa Gergijev-festivaaliin viime kesänä.

— Tapahtuman rentous yllätti positiivisesti. Konserteissa oli sellaista ihanaa kesäjuhlan tuntumaa.

Hän arvioi tärkeimmäksi tehtäväkseen tuoda juhlat tavallisten mikkeliläisten ulottuville.

— Viime vuonna ohjelmassa oli maksuttomia konsertteja, jotka tarjosivat raapaisuja siitä, miten klassisen musiikin konserttiin voi vain tulla.

Ensi kesänä tarjolla on muun muassa lippuhinnoiltaan pääkonsertteja edullisempia lounaskonsertteja.



Mikkelin musiikkijuhlien päätapahtuma noudattaa tuttua kaavaa. Taiteellisena johtajana Valeri Gergijev linjaa ohjelmiston, kutsuu solisteja ja johtaa konsertteja.

Tänä vuonna juhlat ovat 4.—7. heinäkuuta.

— Gergijev-hifistelijät ovat voineet jo huomata, että maestro itse on Ranskassa 4.—5. heinäkuuta. Niinä päivinä meillä on hänen suunnittelemaansa ohjelmaa, mutta hän itse on Mikkelissä 6.—7. päivä.

Kevätsesongiksi kutsuttu tapahtuma saattaa myöhemmin saada rinnalleen syyssesongin

Montako konserttia Gergijev noina päivinä johtaa, sitä ei vielä paljasteta. Vaikka aikataulut tiukkenevat, ei hän ole hylkäämässä hylkäämässä juhlia, Nykänen vakuuttaa.

— Gergijev on sitoutunut Mikkelin musiikkijuhliin vielä useammaksi vuodeksi. Minulle on kerrottu, että viime kesän festivaalien jälkeen hän oli ollut hyvin motivoitunut jatkamaan Mikkelissä, vaikka on kiireisempi kuin koskaan.

Some-näkyvyyttä lisätään

Nykänen aikoo satsata myös tapahtuman some-näkyvyyteen. Musiikkijuhlilla tapahtuu paljon kulissien takana ja niitä makupaloja on luvassa myös yleisölle Facebookin ja Instagramin kautta.

Moni asia säilyy ennallaan, yksi sellainen on juhlien kivijalka eli talkoolaiset.

— Meillä oli joulun alla talkoolaisten karonkka. Siellä tutustuin porukkaan ensimmäistä kertaa ja oivalsin, että mukana on ihmisiä, jotka ovat olleet alusta asti tekemässä näitä juhlia.