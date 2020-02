Mikkelissä on lauantaina luvassa taikuutta ja magiaa, kun Maagikot-kiertue tulee esiintymään Mikaeliin

Magia ja taikuus ovat Mikkelissä läsnä lauantaina 22. helmikuuta kun Maagikot-kiertue saapuu esiintymään kaupunkiin.

Kiertue kokoaa kotimaisen illuusion ja magian kärkinimet yhteiskiertueelle. Jokaiselta esiintyjältä nähdään täysin oma esityksensä, joka muodostaa ensimmäistä kertaa konserttisalikiertueena yhteisen kokonaisuuden.

Esityksessä ovat mukana Noora Karma, Pete Poskiparta, Joni Pakanen, Janne Mustonen ja Hannu Juntunen.

Noora Karma on maagikko ja pohjoismaiden mestari omalla lajissaan. Pete Poskiparta on kansainvälisesti palkittu MC-mentalisti ja Joni Pakanen on koominen taikuri, joka on saanut Vuoden taikuri -arvonimen. Janne Mustonen on moottorisahajonglööri, jolla on hallussaan Guinnessin maailmanennätys. Hannu Juntunen taas on manipulaattori, joka on valittu lajissaan Pohjoismaiden parhaaksi.

Esitys kestää noin 2 tuntia ja 15 minuuttia ja siinä on puolen tunnin väliaika. Esitys alkaa kello 19.

Maagikot-kiertue Mikkelissä konserttitalo Mikaelissa lauantaina 22. helmikuuta kello 19. Liput alkaen 34,90 euroa.