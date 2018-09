Toimintaa ja kauhua — jännittäviä ja möhlittyjä toimintakohtauksia Mikkelin ensi-iltaelokuvissa

Toimintaelokuva haaskaa parhaan aseensa

Mile 22 (Yhdysvallat, 2018)

Ohjaus: Peter Berg. Käsikirjoitus: Graham Roland, Lea Carpenter.

Rooleissa: Mark Wahlberg, Iko Uwais, Lauren Cohan, Ronda Rousey, John Malkovich.

Kesto: 95 min. K-16.

Ohjaaja Peter Berg ja Mark Wahlberg ovat tehneet jo kolme elokuvaa yhdessä ennen nyt teattereihin saapuvaa Mile 22 -elokuvaa. Aiemmat teokset olivat kaikki tositapahtumiin perustuvia tarinoita rohkeudesta keskellä erikoislaatuisia tilanteita.

Uusin haiskahtaa selkeästi siltä, että tehokaksikko on halunnut heittää vapaalle. On tehty suoraviivainen toimintaelokuva, jonka ei tarvitse kumartaa kenellekkään.

Lopputulos on ristiriitainen kokonaisuus jota alleviivaa Wahlbergin kineettinen roolisuoritus. Hän tarjoilee 110-prosenttisesti kaikkia piirteitä, joista häntä usein vihataan. Kyseessä on laskelmoitu mutta silti uhkarohkea valinta, joka varmasti jakaa mielipiteet.

James Silva (Wahlberg) on CIA:lle epävirallisesti työskentelevä erikoissotilas. Pienen ja tehokkaan tiiminsä kanssa — taivaalta valvovan Äidin (John Malkovich) avustuksella — Silva suorittaa tehtäviä, jotka ovat liian tulenarkoja koskaan ollakseen virallisesti USA:n hallituksen hyväksymiä.

Indonesiassa uusi tehtävä ilmestyy suurlähetyksen portille marssivan loikkarin (Iko Uwais) muodossa. Loikkarilla on arkaluontoista materiaalia, ja hänet on saatava ulos poliittisesti epävakaasta maasta.

Tehtävästä muodostuu hengenvaarallinen kujajuoksu läpi metropolin, palkka-armeijan tähtäimessä.

Hurjalla vimmalla toteutettujen toimintakohtauksien brutaalisuus säpsähdyttää. Pulssi laskee, kun kuvio alkaa toistaa itseään.

Suurin elokuvan synti on siinä, kuinka se tuhlaa Iko Uwaisin, indonesialaisen toimintatähden, joka on tuttu faneille villeistä The Raid -elokuvista. Uwaisin tappelukohtaukset on rakennettu amerikkalaisittain käsivarakuvina ja salamaleikkauksina, täysin aliarvostaen Uwaisin aitoja taistelutaitoja.

Kyseessä on toimintaelokuvan ohjaajalta ja leikkaajalta suorastaan amatöörimäinen moka.

Mile 22 on rankkaa katsottavaa sen väkivaltaisuuden ja ajatusmaailman vuoksi, mutta juonen avautuessa se hieman yllättäen heristää sormeaan kuvailemalleen väkivaltakoneistolle. | Timo Alho

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Jännittäviä toimintakohtauksia.

Huonoa: Myös möhlittyjä toimintakohtauksia. Moraaliltaan epämääräinen.

Erityistä: Naispääosissa nähdään The Walking Dead -sarjan Lauren Cohan ja UFC-mestari Ronda Rousey.

Karmiva nunna selitetään pilalle

Nunna (The Nun, Yhdysvallat, 2018)

Ohjaus: Corin Hardy. Käsikirjoitus: Gary Dauberman.

Rooleissa: Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Bonnie Aarons.

Kesto: 97 min. K-16.

Ohjaaja James Wanin ja Hayesin käsikirjoittajaveljesten luoma Kirottu oli esimerkillinen kauhuelokuva, joka toi takaisin muotiin 1970-luvun kauhuestetiikan. Viiden vuoden takaisesta elokuvasta on tullut jo uuden kauhu-aallon merkkiteos.

Kirottu on jatko-osan lisäksi saanut jo aiemmin pari spin-off -elokuvaa; Annabelle ja Annabelle: Creation.

Lisäosat eivät ole juurikaan tuoneet minkäänlaista painoarvoa pääelokuvasarjan maltillisesti rakentamaan mytologiaan, joka perustuu tosielämän paranormaalien ilmiöiden tutkijoiden, Lorraine ja Ed Warrenin väitöksiin.

Lähes päinvastaisesti kaikki karmiva — muutamaa selittämättömätöntä sivuviittettä lukuun ottamatta — on haluttu ottaa sellaiseen syyniin, ettei mitään mysteeriä lopulta ole. Näin pilataan kummitustarina muutamalla väärällä askeleella.

Kirottu 2 -elokuvasta tuttu mörkö oli niin ikoninen painajaisunien kuvajainen, että harmittaa nähdä kuinka tämän taustatarinaa sepitetään Nunna-elokuvassa.

Studiot tykkäävät tehdä kauhuelokuvista jatko-osia, koska niitä on halpa tuottaa. Harvoin tästä ilmapiiristä nousee mitään mainitsemisen arvoista.

Käy selväksi, että elokuvan ohjaaja Colin Hardy on visuaalinen monitaituri. Siksi on sääli, että hän on saanut syliinsä näin tylsän syntytarinan.

Hardy punoo kasaan kuviensa kanssa täysin pätevän kerronnan, jossa goottinen draama kohtaa pelottavat kuvat kutkuttavasti. Siitä ja shokkiefekteistä huolimatta tuskin mikään saa tuntemaan yhtään mitään.

Taissa Famirgan näyttelemä hyveellinen nunna on todella tylsää seurattavaa fiktiivisen pahuuden kynsissä.

Katollisen kirkon symboliikka ja kummitukset häviävät sille todelliselle pahuudelle, mitä kyseisestä kirkosta on uutisoitu lähiaikoina.| Timo Alho

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Komeita kuvia.

Huonoa: Selittää pilalle karmivia asioita.

Erityistä: Pääosan Taissa Farmiga on samaan sarjaan kuuluvan Kirottu-elokuvien päätähden Vera Farmigan nuorempi sisar.