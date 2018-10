Mikkeliläinen harrastajateatteriryhmä Vanu esittää ensi keväänä vappushow'n. Monelle aikuiselle teatterin lavalle nouseminen on haave, mutta se vaatii paljon rohkeutta.

Parisenkymmentä mikkeliläistä aikuista on kerääntynyt ympyrään Vanhan sotkun esiintymislavan eteen. Jotkut tuntevat toisensa, mutta läheskään kaikki eivät. He tutustuvat toisiinsa ja kertovat itsestään jotain. Yksi kertoo olevansa kovin tapaturma-altis, toinen taas omistavansa Pultti-nimisen koiran.

Tutustumisen lisäksi ympyrään kerääntymisellä oli toinenkin tehtävä. Kaikki paikalle tulleet olivat jossain määrin kiinnostuneita mikkeliläisen harrastajateatteriryhmän toiminnasta. Vanu haki sunnuntaina uusia kasvoja sekä lavalle että lavan taakse ensi kevään esitystä varten.

Rekrytointitilaisuudessa haettiin näyttelijöiden ja muusikoiden lisäksi esimerkiksi maskeeraajia, puvustajia, tsemppareita ja kahvion pitäjiä — siis kaikkia, joita hyvän esityksen tekemiseen tarvitaan.

Jaakko Avikainen Vanu esittää keväällä vappushow'n, jonka ohjaa Saga Kiukas (toinen oikealta).

Ensi keväänä Vanu esittää vappushow’n. Se tehdään devising-menetelmällä, jossa esitys luodaan ryhmän omista lähtökohdista ja ideoista. Selkeää käsikirjoitusta ei siis ole, vaan esitys muodostuu ryhmän omien ajatusten pohjalta.

Joitain ajatuksia Vanun ohjaajalla Saga Kiukkaalla kuitenkin jo on kevään esityksestä. Tavoitteena on tehdä hauska ja rento esitys.

— Ilotulitusta ja muuta kivaa — sitä, mitä vappuna pitääkin olla. Musiikkia, draq-esityksiä, sketsejä, Kiukas luettelee.

Lavalle nouseminen on monen haave

Vanun rekrytointitilaisuuteen oli tullut sekä uusia että vanhoja vanulaisia. Viime kesänä Vanu esitti Robin Hood -esityksen, jonka näyttelijöistä ja taustajoukoista monet halusivat jatkaa harrastusta.

Yksi uusista kasvoista oli 35-vuotias mikkeliläinen Tuula ”Emppu” Hokkanen. Hän on näytellyt viimeksi lapsena.

— Ala-asteella olin näytelmäkerhossa, ja siellä kehotettiin jatkamaan näyttelemistä. Silloin kuitenkin iski ujous, Hokkanen kertoo.

— Siitä lähtien tämä asia on ollut mielessä. Kun Facebookissa tuli tämä tapahtuma vastaan, ajattelin, että se on nyt tai ei koskaan. En olisi ikinä antanut itselleni anteeksi, jos en olisi tullut katsomaan, mitä täällä on, Hokkanen sanoo.

Jaakko Avikainen Mikkeliläinen harrastajateatteriryhmä Vanu rekrysi sunnuntaina ensi kevään esitystä varten ihmisiä näyttelijöistä lipunmyyjiin ja tsemppareihin.

Teatterin lavalle nouseminen on monelle aikuiselle haave, mutta se vaatii paljon rohkeutta. Monelle ensimmäinen askel onkin mennä mukaan harrastajateatterin toimintaan — vaikka sitten taustajoukkoihin. Myös Vanun rekrytointitilaisuudessa monet ilmoittivat menevänsä mieluusti lavan taakse.

Vanussa monet tekeväkin hommia sekä lavalla että taustajoukoissa.

— Molempia saa tehdä oman mielensä mukaan, Kiukas sanoo.

Esitykseen pääsee vielä mukaan

Rekrytointitilaisuudesta löytyikin kiinnostuneita sekä esiintymään että varmistamaan, että esitys onnistuu.

Esimerkiksi maskeeraus ja puvustus nousivat esille kiinnostavina asioina. Kiukas muistuttaa, että vaikka tilaisuuteen ei olisi päässytkään, mukaan voi vielä tulla ottamalla yhteyttä ohjaajaan. Vanulaisen täytyy olla 18-vuotias, mutta yläikärajaa ei ole.

Jos kaikki menee nappiin, Tuula Hokkanen nähdään keväällä vappushow’ssa. Hän pitää kovasti ensi vuoden esityksen teemasta.

— Itsensä voittaminen on tässä kaikista hienointa, hän hymyilee.