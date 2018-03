Teatteriarvio: Loistavat Marjaana Viitanen ja Matti Ristinen repivät avioliiton riekaleiksi Mikkelin teatterin lavalla Liisa Mustonen on ohjannut Mikkelin teatteriin hulvattoman tragikomedian, jossa välillä käytetään farssin piiruntarkkoja ajoituksia, hidastettua pantomiimia, jopa sketsimäistä alatyyliä ja slapstick-komediaa. Jere Lauha Matti Ristinen ja Marjaana Viitanen käsittelemässä parisuhdetta Avoin liitto -näytelmässä.

Franca Rame ja Dario Fo: Avoin liitto. Ohjaus Liisa Mustonen. Ensi-ilta Mikkelin teatterissa 3.3.

Poliittisesti radikaalilla teatterilla maailmankuuluiksi tulleet Dario Fo ja Franca Rame käsittelivät näytelmissään usein myös feministisiä teemoja. Heidän näytelmänsä ovat useimmiten komedioita, jossa vakavia teemoja käsitellään huumorin kautta. Niinpä Avointa liittoakin kutsutaan romanttiseksi komediaksi, farssiksi tai parisuhdesatiiriksi riippuen näytelmän painotuksista.

Liisa Mustonen on ohjannut Mikkelin teatteriin hulvattoman tragikomedian, jossa välillä käytetään farssin piiruntarkkoja ajoituksia, hidastettua pantomiimia, jopa sketsimäistä alatyyliä ja slapstick-komediaa.

Tämä sopii erinomaisesti näytelmään, jota Rame ja Fo aikoinaan esittivät yhdessä tyylillä, jota inspiroivat keskiaikaisten kommeljanttarien esitykset.

Arvoitukseksi jää, minkä verran näytelmässä on heidän oman avioliittonsa kuvausta. Selvä on, että Avoin liitto on katsojien silmien eteen nostettu peili, josta voi tunnistaa omat kasvonsa — omat tai tuttujen parisuhdeongelmat, läheisriippuvuuden, pettymyksen ja rakkaudenvajeen.

Ja kas, äärimmilleen viritetty irvokas kuva ”pyhästä” avioliitosta naurattaa ihan hirveästi. Kun molemmat alkavat harrastaa vapaata rakkautta, ei sitä liittoa pelasta enää mikään.

Katsojat haltuun heti alussa

Legendan mukaan Franca Ramella oli tapana esittää omia tekstejään jutellen yleisölle kuin läheisille ystävilleen tai seinänaapureille.

Ilahduttavasti Marjaana Viitanen ottaa katsojat haltuun heti alkuun samalla tavalla, mutkattomasti niitä-näitä kertoen. Myös miestä esittävä Matti Ristinen kosiskelee yleisöä, mutta tapahtumat nähdään esityksessä enemmän kuitenkin naisen näkökulmasta.

Kun katsomo on valloitettu, saa lavalla tehdä mitä tahansa. Ei ole teatteri-illuusiota tai -sääntöä, jota ei voisi rikkoa. Näyttelijät sujahtavat rennolla otteella rooleistaan ulos ja takaisin, sukeltavat eri tyylilajeihin kadehtittavalla vapaudella, sekoittavat fiktiota ja faktaa. Samalla tulkitaan Ramen ja Fon terävää, merkityksellistä tekstitulvaa. Tälläisesta ilotulituksesta ei voi kuin nauttia ja aina vain nauraa.



Näyttelijöiltä se vaatii erinomaista taituruutta, luontevuutta, läsnäoloa ja karismaa. Viitanen ja Ristinen tarjoavat katsojille harvinaisen lahjan – täydellisen näyttelijätyön. Tuekseen he tarvitsevat Liisa Mustosen oivaltavan, tarkan näkemyksen ja erinomaisen henkilöohjauksen, mikä osin varmasti kumpuaa hänen näyttelijäkokemuksestaan.

Veli-Matti Itkosen minimalistinen lavastus antaa mahdollisuuden rakentaa hauskoja ratkaisuja eri kohtausten tarpeisiin. Omaa tarinaansa kertoo Tarja Väisäsen puvustus. Valot, äänet ja tarpeisto ovat ammattilaisten Reijo Romon, Jukka Revon ja Mari Heinosen varmassa otteessa.



Mieleenpainuvia, lumoavia kohtauksia on monia, mutta ne jääkööt katsojalle yllätykseksi. Esityksen onnistumiseen tarvitaan kuitenkin vastaanottavaista, avosydämistä yleisöä. Näyttämön ja salin välisessä vuorovaikutuksessa piilee mahdollisuus seuraavaksi teatteri-ihmeeksi.