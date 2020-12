Kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuori on saanut Juvan tämän vuoden kulttuuripalkinnon. Kulttuuripalkinto myönnetään vuosittain paikalliselle kulttuurivaikuttajalle.

Lehmusvuori on Toenperän Juvan kirjaston johtaja. Lehmusvuori on kulttuuripersoona, joka on vaikuttanut juvalaiseen kulttuurielämään jo parinkymmenen vuoden ajan. Kirjastonjohtajan tehtävästä hän jää eläkkeelle vuoden lopussa.

Lehmusvuori on rikastuttanut juvalaista kulttuurielämää Kellari Gallerian ja Nukketeatteri Kukkaron kautta useiden vuosien ajan. Palkinnon perusteluissa kerrotaan, että Lehmusvuoren sydäntä lähellä ovat olleet erityisesti lapset ja lukemaan oppiminen. Nukketeatteritarinoiden kautta hän on innostanut lapsia ja aikuisia satujen maailmaan myös vapaa-ajalla.

Lisäksi Lehmusvuoren kehutaan tehneen kaikkea luovaa toimintaa suurella sydämellä yli raja-aitojen sekä tuoneen oman vahvan lisänsä paikalliskulttuuriin ja sen ylläpitämiseen. Hänen muistutetaan vaikuttaneen merkittävästi muun muassa Gottlund-runokilpailun ja Juvan kulttuurisivujen syntyyn ja olemassaoloon.

Kulttuuripalkinto on myönnetty vuodesta 1988 lähtien.