Korona jyllää, mutta Niskavuorella ei anneta periksi – Mikkelin teatteri valmistautuu kevään ensimmäiseen ensi-iltaan

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt yli 20 hengen yleisötilaisuudet 22.1. saakka. Niskavuori-näytelmän ensi-ilta on 23. tammikuuta.

Koronarajoitusten takia ohjelmistoaan moneen otteeseen muokkaamaan joutunut Mikkelin teatteri valmistautuu kevään ensimmäiseen ensi-iltaansa. Hella Wuolijoen kirjoittamaa Entäs nyt, Niskavuori? -näytelmää on työstetty vierailija Raija-Sinikka Rantalan ohjauksessa. Niskavuoren vanhan emännän roolissa nähdään vierailijana Liisi Tandefelt.

1940-luvulle sijoittuvan näytelmän ensi-ilta on lauantaina 23. tammikuuta kello 18. Siitä lähdetään. Ja jos korona vielä lyö kapuloita rattaisiin, tehdään teatterissa epäilemättä pikaiset uudet suunnitelmat.

Vesa Vuorela Vieraileva ohjaaja Raija-Sinikka Rantala on harjoittanut työryhmää sillä ajatuksella, että esitykset päästään viemään läpi suunnitelmien mukaan. Tällä hetkellä Essoten koronatartuntatilanne vaikuttaa hyvin hallinnassa olevalta.

Kevään toinen ensi-ilta on vierailija Jukka Keinosen ohjaustyö, farssikomedia Tenorit liemessä. 1930-luvun pariisilaiseen hotellisviittiin sijoittuvassa näytelmässä päädiivoina naurattavat Ismo Sievinen, Aapo Oranen ja Risto Kopperi. Näytelmän ensi-ilta on 20. maaliskuuta.

Ennen maaliskuun tenorikattausta yleisöä viihdyttää syksyllä ensi-iltansa saanut Älä pukeudu päivälliselle. Teatterin kalenterissa sille on varattu 14 esitystä.

Kesäteatteria odotellessa

Naisvuorella nähdään ensi kesänä musiikkinäytelmä Sellaista elämä on. Mikko Kivinen ohjaa näytelmän, jonka on itse käsikirjoittanut Otto Kanervan kanssa.

Näytelmä kulkee Juha Vainion matkan jazz-baarin pianistista suomalaisen musiikin ikoniksi. Nimiroolissa nähdään vierailijana Jussi Puhakka.

Vastoinkäymiset eivät loppuneet siihen.

Näytelmän ensi-ilta on 23. kesäkuuta ja viimeinen näytös 31. heinäkuuta.

Mikkelin teatterin ohjelmistossa on keväällä myös useita vierailuesityksiä. Kavalkadin aloittaa helmikuun puolivälissä Martti Suosalo Palvelija-esityksellään. Maaliskuussa vuorossa on Pate Mustajärven Tämä(kin) tarina on tosi. Huhtikuussa lavalle nousevat Kuningattaret, Pola Ivanka ja Nikola alias Mika Tepsa ja Niko Mäkinen.

Toukokuussa vuoron saa neljään otteeseen Saikkua-trio Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Kun herrat väistyvät, ottaa tilaa nelikko Maria Lund, Päivi Pylvänäinen, Anu Kosonen ja Elisa Järvelä esityksellä Hajuvettä ja lihapullia.

Teatterin omaa tuotantoa on pienellä näyttämöllä 14.4. nähtävä Kuplettimestari.

Kovalla kädellä

Kulunut vuosi on kurittanut kulttuurilaitoksia ja Mikkelin teatteria niiden joukossa kovalla kädellä. 16. maaliskuuta 2020 teatteri joutui perumaan kaikki kevään esityksensä koronaepidemian saavuttaessa Essoten alueen. Samalla talossa jouduttiin käynnistämään yt-neuvottelut.

Taru Hokkanen Vaihtoehtoja ei jäänyt, kun koronaepidemia maaliskuussa ylsi Mikkelin seudulle.

Kuukautta myöhemmin teatterin hallitus joutui tekemään rankan päätöksen, perumaan Naisvuoren kesäteatterin koko kauden. Päätös tiesi teatterin taloudelle kovaa iskua.

Vastoinkäymiset eivät loppuneet siihen. Syyskuussa jatkuivat teatterin koronatalkoot yleisörajoituksin ja ohjelmiston siirroin. Kaikki esitykset jouduttiin laittamaan jäihin joulukuun alussa. Näillä näkymin viimeisin sulku päättyy 22. tammikuuta. Niskavuori-näytelmän ensi-ilta on seuraavana päivänä.