Rakuunasoittokunta esiintyy torstaina Mikkelissä kera Tero Lindbergin – Luvassa on Suomen parasta trumpetinsoittoa

Rakuunasoittokunta esiintyy Mikkelissä Kultaisen trumpetin paluu -konserteissa. Mikkelissä konsertti on konserttitalo Mikaelissa torstaina 20. helmikuuta kello 19.

Konserteissa kuullaan ikivihreitä säveliä maailmalta sekä elokuvamusiikkia James Bondin ja Ennio Morriconen tyyliin. Luvassa on myös soittokunnan omien solistien esityksiä sekä instrumentaalimusiikkia, jotka sisältävät vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Orkesterin kapellimestarina on musiikkimajuri Riku Huhtasalo.

Trumpetistina konsertissa kuullaan Tero Lindbergiä, joka on yksi Suomen johtavista trumpetisteista. Hän on soittanut lukuisilla maamme eturivin artistien levyillä ja kiertueilla sekä useissa tv-ohjelmissa, muun muassa MTV3:n Tähdet Tähdet ja Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmissa). Hän on myös kiertänyt viime vuosina Eurooppaa niin Sunrise Avenuen, Leningrad Cowboysien kuin Jimi Tenorinkin kanssa.

Konsertti juhlistaa samalla Puolustusvoimien Etelä-Savon aluetoimiston vuosipäivää.

Rakuunasoittokunnan Kultaisen trumpetin paluu -konsertti Mikkelissä konserttitalo Mikaelissa torstaina 20. helmikuuta kello 19. Liput alkaen 20 euroa.