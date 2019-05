Näyttelijä Risto Kopperi: "Puhuisin mieluummin musiikkikuunnelmasta" — Musiikkisatukirja Eirikin matka maan ääriin julkaistaan tiistaina

Näyttelijä—tuottaja Risto Kopperi on tyytyväinen mies. Viime heinäkuussa julkaistu musiikkisatukirja Nuken tarina on sujuvasti saateltu maailmalle ja on aika päästää päivänvaloon seuraava tuotos.

Noora Nikan käsikirjoittama ja pianisti Teemu Laasasen musiikiksi tulkitsema Eirikin matka maan ääriin julkistetaan tiistaina Mikkelin teatterissa.

Sadun kertoo neljä ääninäyttelijää, Kopperi ja kollegansa Tuuli Anikari, Ismo Sievinen ja Tuomas Turkka.

— Olen miettinyt, että musiikkisatu on ehkä vähän harhaanjohtava nimitys kirjallemme. Käyttäisin mieluummin käsitettä musiikkikuunnelma, Kopperi sanoo.

Eirikin matka maan ääriin on syntynyt Edvard Griegin lyyristen pianokappaleiden inspiroimana. Tarinan voi lukea kirjasta tai kuunnella dramatisoituna cd-levyltä Laasasen tulkitseman musiikin kanssa.

Reilun tunnin mittainen tarina koostuu useammasta luvusta, joten sen voi hyvin kuunnella myös osissa.

Koko paketti on pikapuoliin tarkoitus julkaista myös netistä ladattavassa muodossa.

Kirjojen tekeminen on harrastus

Kirjahankkeen primus motor on ollut Laasanen, kuten edellisenkin, Nuken tarinan. Eirikin matkaa on alusta alkaen työstänyt hänen, Kopperin ja Nikan muodostama kolmehenkinen työryhmä.

— Olen ollut pianonsoiton opettajana noin 20 vuotta ja käyttänyt pienten pianovalmennettavieni kanssa paljon sadun kerronnan keinoja. Kirjoittamisesta on tullut harrastukseni vähän vaivihkaa. Tämä kirja on ensimmäinen iso julkaisuni, Nikka kertoo.

Eirikin tarina kertoo pojasta, joka lähtee kasvattilohikäärmeensä kanssa kohti pohjoisen maan kaukaisinta kolkkaa. Painetun satukirjan on kuvittanut Emiel Inkeri Nikula.

Livenä Eirikin matkaa pääsee kuulemaan Mikkelin musiikkijuhlilla heinäkuun alussa. Muita keikkoja ei vielä ole sovittu, mutta lupaavaa on se, että Nuken tarina on juoksuttanut Kopperia ja Laasasta mukavasti ympäri maakuntaa.

— Nyt meitä on useampia ääninäyttelijöitä ja se antaa mahdollisuuden tehdä kokonaisuudesta esityksellisempi, Kopperi sanoo.

Äänikirjojen suosio on viimeisen parin vuoden aikana kasvanut huimasti. Tekijöilleen Eirik ei sittenkään taida tuoda lapiokaupalla rahaa, vaan mieluummin päinvastoin.

Työryhmän jäsenet ovat oman alansa ammattilaisia, mutta kirjan tekemiseen he ovat osallistuneet talkoohengessä. Apuun on pyydetty kavereita ja sukulaisia. Esimerkiksi puvustuksen ääninäyttelijöille on suunnitellut Kopperin puoliso, Mikkelin teatterin puvuston esimies Tarja Kopperi. Tuloja tekijöille kertyy kirjojen myynnistä, pikkuhiljaa.

— Puuttumatta yksityiskohtiin — ja ottaen huomioon että budjetti oli melko iso — en ole Nuken tarinasta enää kuin 49 euroa tappiolla, Kopperi laskee.

Ja tunnustaa, että seuraava kirjahanke on jo vireillä.

Eirikin matka maan ääriin, julkistaminen Mikkelin teatterin suurella näyttämöllä tiistaina 28.5. kello 15. Vapaa pääsy.