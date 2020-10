Pyhäinpäivänä Mikaelissa kuullaan Faurén Requiem.

Lauantaina Mikaelissa on Mikkelin kaupunginorkesterin konsertti, jossa esitetään ranskalaisen säveltäjän Gabriel Faurén Requiem ja muita ranskalaisia teoksia. Solisteina konsertissa toimivat sopraano Tuuli Lindeberg ja baritoni Juha Kotilainen. Orkesterin kapellimestarina toimii Erkki Lasonpalo ja lauluyhtye Luminos Ensemble vastaa kuoro-osuuksista Sauli Hannukselan johtamana.

Requiem- eli sielunmessusävellysten historia ulottuu yli 500 vuoden päähän. Tänä aikana monet tunnetut säveltäjät ovat luoneet omia musiikillisia näkemyksiä messuteksteistä. Faurén Requiem on valmistunut vuonna 1900. Sävellys on tehty sopraano- ja baritonisolisteille, orkesterille sekä kuorolle. Teos korostaa inhimillisiä tunteita, lohtua ja rauhaa.

Konsertin sopraano Lindeberg on Suomen suosituimpia barokkiajan ja 1900-2000-lukujen laulumusiikin tulkitsijoita, Mikkelin kaupunginorkesteri kertoo tiedotteessaan. Hänellä on ilmaisuvoimainen ääni. Baritoni Kotilainen on tehnyt pitkän uran oopperan parissa vieraillen Kansallisoopperassa vuodesta 1986 alkaen. Kotilainen on esiintynyt muun muassa Savonlinnan Oopperajuhlilla. Luminos Ensemble on 14 naislaulajan korkeatasoinen monipuolinen lauluyhtye, joka esittää a cappella -teoksia sekä säestyksellistä ohjelmistoa. Konserttia varten Mikaeliin rakennetaan virtuaaliurut, joilla Requiemin vaativat urkuosuudet pystytään esittämään. Intendentti Jaakko Anttila kertoo, että virtuualiurkut ovat sähköinen laite, jota varten ympärille järjestetään akustiikka kaiuttimilla.

Pyhäinpäivän Requiem 31.10.2020 kello 19, Mikaeli.