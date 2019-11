Mikkelin taidemuseon lattia tutkittiin uuden pinnoitteen hiushalkeamien vuoksi — Korjaustyöt päästään todennäköisesti tekemään museon ollessa muutenkin suljettuna

Syksyn aikana havaittu halkeilu Mikkelin taidemuseon uusien väistötilojen lattiapinnoissa on tällä viikolla tutkittu tarkemmin. Syy halkeiluun selvisi.

— Vian aiheuttaa heikkolaatuinen betoni päällimmäisen pinnoitteen alla, Mikkelin kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen sanoo.

Koeporaukset osoittivat, että uuden pinnoitteen alle jääneessä betonissa on murentumaa.

Museomestari Petri Viinikainen kertoo taidemuseon väistötilojen sijaitsevan kiinteistön 1980-luvulla rakennetussa osassa.

Kun väistötilat kunnostettiin museon käyttöön, asennettiin vanhan betonilattian päälle uusi pinnoite. Siinä vaiheessa vanhassa betonipinnassa ei havaittu ongelmia.

Viinikainen sanoo, että kiinteistön omistajalla on kaksi vaihtoehtoa asian korjaamiseksi.

— Ensinnäkin, lattia voidaan avata kokonaan ja kaapia vaurioitunut pintabetoni kovaan pintaan eli betonilaattaan asti pois. Pölyävä työ vaatisi kuitenkin museotilojen pussittamisen kattoa myöten.

Toinen vaihtoehto on uuden, paremmin kulutusta kestävän lattiapinnoitteen asentaminen halkeilleen päälle. Käytännössä se voisi olla esimerkiksi vinyylilaminaatti-pinta.

— Nyt vain odottelemme päätöstä asiassa, Viinikainen lisää.

Uusi pinnoite on todennäköinen vaihtoehto

Kiinteistönomistajan edustaja Henri Naukkarinen kertoo, että lattian kunnostamista suunnitellaan paraikaa. Uuden lattiapinnoitteen asentaminen on todennäköinen vaihtoehto.

— Korjaustyöt on tarkoitus ajoittaa näyttelyvaihtoon, jolloin museo on muutenkin suljettuna. Silloin niistä on museon asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Mikkelin taidemuseo otti väistötilat käyttöön kesän alussa. Näyttelytilojen puolella lattiaongelmat ilmenivät hyvin nopeasti. Näyttelytiloissa lattiaan on ilmaantunut vähitellen laajenevia hiushalkeamia.

Syksyllä museon henkilökunta huomasi museokaupan puolella lattian uudessa pinnoitteessa pienen reiän, joka ei voinut aiheutua kulumasta.

Museon asiakkaiden kannalta huojentavaa on, että ilmenneet ongelmat aiheuttavat vain vähäistä esteettistä haittaa. Pinnat kuitenkin kunnostetaan.

Taidemuseon toiminnan on tarkoitus viipyä kauppakeskus Akselin tiloissa vähintään viiden vuoden ajan.