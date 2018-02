Cupore tutki: Mikkeli käyttää kulttuuritoimintaan 158 euroa asukasta kohden Luku perustuu vuoden 2016 tilinpäätöstietoihin. Henri Väisänen Kirjastopalvelut syövät kolmanneksen kaupungin kulttuuritoiminnan rahoista. Kirjastoa myös käytetään ahkerasti.

Mitä saa 158 eurolla? Sen verran käytti Mikkelin kaupunki rahaa kulttuuritoimintaan asukasta kohden vuonna 2016.

Rahasta reilu kolmannes, 58 euroa, käytettiin yleisiin kirjastopalveluihin. Toinen kolmannes, 55 euroa, kohdennettiin taide- ja kulttuurilaitoksille, toisin sanoen museoille, teatterille ja orkesterille.

Pienimmällä kolmanneksella, 45 eurolla rahoitettiin kulttuuritalojen ja -keskusten, taideoppilaitosten toimintaa, taiteen perusopetusta, kaupungin yleistä kulttuuritoimintaa ja muiden hallintokuntien muuta kulttuuritoimintaa.

Kulttuuritoiminnan kustannusten osuus Mikkelin vuonna 2016 saamien verotulojen ja valtionosuuksien kokonaissummasta oli 2,7 prosenttia.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on vertaillut 24 keskisuuren kaupungin kulttuuritoimintaa. Vertailussa on käytetty nettokäyttökustannuksia, joka tarkoittaa, että käyttökustannuksista on vähennetty käyttötuotot.

Kaikkea ei voi tehdä itse

Yksityisiä kulttuuritoimijoita Mikkelin kaupunki avustaa parilla miljoonalla vuosittain. Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen arvioi, että ilman kaupungin tukea harrastaminen olisi kohtuuttoman kallista ja tapahtumatarjonta niukkaa.

Tukemisen tapoja on useita. Tällä viikolla hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyi Mikkelin kaupungin ja Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen. Sopimuksella kaupunki tulee yhdistystä vuosittain päätettävällä avustuksella.

Yhdistys puolestaan sitoutuu tuottamaan kaupungissa musiikin perusopetusta, toteuttamaan taidekasvatusta, tarjoamaan kulttuurielämyksiä ja työpaikkoja sekä muun muassa tekemään yhteistyötä koulujen kanssa.

Sopimus on yksi monista. Vastaavia on tehty esimerkiksi Mikkelin teatterin kannatusyhdistyksen, 4H -yhdistyksen ja Taito Itä-Suomen kanssa.

Jaakko Avikainen Mikkelin kaupungilla on kumppanuussopimus Mikkelin teatterin kannatusyhdistyksen kanssa.

Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, mikä on kumppanuussopimus?

— Se on sopimus, jolla edistetään kaupungin strategian toteutumista. Sopimusyhteistyöhön tavoitteena on tuottaa hyvinvointia asukkaille ja vahvistaa kaupungin imagoa. Sopimus on samalla selvitys siitä, mihin kaupungin verovaroja käytetään.

Paljonko kumppanuussopimuksia on solmittu?

— Koko kaupungin mittakaavassa en osaa vastata, koska niitä tekevät muutkin kuin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. On niitä varmasti toistakymmentä. Kulttuurin kumppanuussopimuksiin ja avustuksiin menee reilut kaksi miljoonaa euroa vuodessa. ja siinä on liikuntapuoli mukana.

Miksi kumppanuussopimuksia tehdään?

— Kaupungin omana toimintana ei voitaisi toteuttaa niin laajaa kirjoa kulttuuripalveluja kaupunkiin kuin mitä näiden sopimusten avulla pystytään tuottamaan.

Miten kaupunki hyötyy sopimuksesta?

Vesa Vuorela Rehtori Ilmo Pokkinen testaamassa Mikkelin musiikkiopiston konserttiflyygeliä. Salissa järjestetään kaupunkilaisille matalan kynnyksen konsertteja.



— Esimerkiksi musiikkiopiston tapauksessa turvataan monipuolinen musiikin opiskelu Mikkelissä ja toteutetaan taiteen perusopetusta musiikin puolelta kohtuulliseen hintaan.

Kulttuuripalvelut tuottaa tuhat tapahtumaa vuodessa

Omana toimintanaan kaupunki tuottaa vuosittain noin tuhat kulttuuritapahtumaa ja jakaa perinteisiä euromääräisiä avustuksia.

Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut Hulivilikarnevaalit on Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelujen omaa tapahtumatuotantoa.

Kulttuuripäällikkö Susanna Latvala, mitä eroa on toiminta-, kohde- ja vuosiavustuksella?

— Säännölliset toiminta-avustukset ovat verrattavissa kumppanuussopimuksiin. Sellaista saavat Mikkelin valokuvataide, Etelä-Savon tanssiopisto ja Mikkeli-seura.

Vuosiavustukset on suunnattu yhdistyksille, joiden säännöissä mainitaan, että ne toteuttavat kulttuuritoimintaa. Hakuaikaa on vuosittain maaliskuun loppuun saakka ja myönnetyt summat melko pieniä.

Kohdeavustuksia myönnetään kertaluontoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi konsertin järjestämiseen. Hakea voi ympäri vuoden.

Kuinka isolle osalle hakijoista avustus myönnetään?



— Hakemuksia joudutaan hylkäämään vain vähän, kunhan hakukriteerit täyttyvät.

Kuntaliiton ja Cuporen julkistama tutkimus löytyy kokonaisuudessaan täältä.