Mikkeliläiset marssivat joukolla museoiden yöhön — Tapahtuma jatkuu perjantai-iltana kello 24 saakka

1 Museoiden yön kaupunkikeskustan näkyvin esitys oli Etelä-Savon tanssiopiston, jonka työryhmä esitti Itä-Suomen aluehallintoviraston tiloissa neliosaisen teoksen Avauksia.

Yksi osa nykytanssia ja performanssitaidetta yhdistävästä teoksesta esitettiin toisessa lasikäytävistä ja tanssia saattoi pimeän aikaan seurata myös rakennuksen ulkopuolelta. Monimuotoisessa teoksessa oli mukana tanssin harrastajia ja alan ammattilaisia.

Tanssiesitysten lomassa Mikkelin kaupunginorkesteri esiintyi toisen kerroksen keltaisessa salissa. Uteliaiden kaupunkilaisten tutustuminen hienoon vanhaan rakennukseen sujui leppoisasti aluehallintoviraston ja sitä edeltävän lääninhallituksen työntekijöiden osaavalla opastuksella.

2 Pienimpien museokävijöiden mielestä etukäteen kiinnostavinta tapahtumassa olivat Mikke-junan kyydit ja salaperäiset valotikut. Niiden arvoitus ratkesi Päämajamuseossa. Valotikut olivat palkintoja museosuunnistukseen osallistuneille lapsille.

Kirsti Vuorela Päämajamuseossa pääsi ottamaan yhteisselfien Vekkulan eläinhahmojen kanssa.

Mikkelin kaupungin museoiden vetonaulana oli kesällä 2019 avattava pakohuonepeli Lokki, jonka maistiaisia tarjoiltiin etukäteen ilmoittautuneille pelaajille.

Leena Hangasmaan käsikirjoittamassa pelissä eletään kesäkuuta 1944 ja Neuvostoliiton suurhyökkäys on juuri alkanut. Pelaajien on ratkaistava viestikeskuksen koodit, ennenkuin on liian myöhäistä.

3 Viestikeskus Lokissa oli jonoa heti viiden jälkeen. Museovirkailija Arto Kurittu kertoi, että vajaassa tunnissa Lokkiin jonotti parisataa ihmistä. Osa heistä kokemaan luolaan rakennetun ääni- ja valoinstallaation, osa tutustumaan museonäyttelyyn Viestikillan vapaaehtoisten johdolla.

— Tänään täältä on jopa saatu aikaan jonkinlainen puhelinyhteys Jalkaväkimuseoon, jos olen oikein ymmärtänyt.

4 Jalkaväkimuseoon menijät joutuivat kulkemaan Suur-Savon sinibarettien aidonoloisen tarkistuspisteen läpi.

— Tässä valvomme tulijoita eli itse asiassa leimaamme museokortteja. Pidämme samalla kirjaa, paljonko museossa käy illan aikana asiakkaita, kertoi Jan-Aulis Hiltunen.

Sisällä museossa kansa kiersi tyytyväisenä tuttuja näyttelyitä ja poimi rakennusta myös uutta katsottavaa. Yhdessä nurkkauksessa oli esillä Emil Tuukkasen ottamia valokuvia kasarmialueelta 1920-luvulta. Visualisti Tiina Kylliäinen kertoi kävijöiden jo alkuillasta tunnistaneen kuvista henkilöitä.

Kirsti Vuorela Suojeluskuntatalon säästynyt ikkuna on saanut paikan Jalkaväkimuseossa Mikkelissä.

Esille oli tuotu myös vanha suojeluskuntatalon ikkuna, jolla on mielenkiintoinen tarina.

— Sotilaspoika Kota Jokinen sattui täällä käydessään mainitsemaan ikkunan ja pohti, missähän se mahtaa olla. Puhuin asiasta isälleni Eero Kylliäiselle ja hän kertoi pelastaneensa sen ammattikoulun vintiltä vuonna 1960.

Kirsti Vuorela Kauniisti valaistu Suur-Savon museo kutsui tutustumaan Mikkeli 1918 -näyttelyyn.

5 Suur-Savon museossa odoteltiin seitsemän aikaan vielä illan pimenemistä, sillä siellä ohjelmallinen osuus alkoi vasta puoli yhdeksän aikaan. Siitä huolimatta väkeä riitti makasiinin molempiin kerroksiin.