Mihin hävisi huumori? — Ajan ilmiöille nauravaa koko kansan laulua on vaikea löytää Lauluntekijä ja levytuottaja Ilkka Vainio listaa edellytyksiä sekä sellaisille lauluille että sen tekijöille. Päivi Virta-Salo Musiikkia tehdään yhä enemmän ja yhä paremmin, mutta naurunaiheet eivät kuulu lauluissa.

Reino Helismaa loi rillumarein 1950-luvulla. Juha Vainio nosti sen potenssia isojen poikien lauluilla 1970-luvulla. Jaakko Teppo ja Jope Ruonansuu naurattivat yhteiskunnan eri ilmiöillä 1990-luvulla.

2010-luvulla eduskunta juo keskellä täysistuntoa, maakunta- ja soteuudistus soutaa ja huopaa, mutta valmista tulee vihdoin vain länsimetrosta.

Mihin on kadonnut kaikesta vitsiä vääntävä lauluntekijä?

— Huumorimusiikki ei ole hävinnyt, mutta siltä ovat kaikonneet kovat tekijät, vastaa Ilkka Vainio.

Isänsä Juha Vainion astumaa seuranneen Vainion musiikissa on komiikan aineksia, ja humorististen laulujen tuottajana Vainio oli pitelemätön. Esimerkiksi albumit Ruonansuun kanssa myivät platinaa.

— Vakava pop on huipputasokasta, mutta kansaa puhuttelevaa purevuutta ja silmän pilkettä puuttuu.

AOP Ajan ilmiöille heristellään musiikissa mieluummin sormea kuin käsitellään inhimillisen ilkikurisesti.

Lauluja ja lauluntekijöitä on roppakaupalla sekä musiikkibisneksessä että omaehtoisissa Youtube-lataajissa. Hip hop riimittelee ajasta purevastikin, muttei välttämättä löydä alakulttuurista muiden kupliin.

— Kuka tahansa tekee tavallisen iskelmän, mutta huumori on vaikea laji. Hetken ilmiöitä on, mutta ajattomuus edellyttää oivallusta, pistävyyttä ja sydäntä, Vainio kertoo klassikon reseptin ainesosiksi.

Kestävä huumori syntyy tunnistettavasta ilmiöstä, jonka käsittelyssä on yleispätevää inhimillisyyttä.

Hirvenmetsästykset, matkarakastajat, paskanhaistatukset valtiovallalle ja seiväsmatkat olivat oman aikansa elimellisiä osia, ja niiden nauru on yhä läsnä.

— Tuomari Nurmio osaisi varmasti tehdä näitä.

Nurmion tuorein albumi Dumarillumarei (2017) niputti monia ilmiötä, kuten netin vihapuhetta ja nyky-Venäjää monenlaisella tyylilajilla. Aika näyttää, elävätkö ne vai jäivätkö joutaviksi jorinoiksi.

Huumori on vaikea laji. Myös sen tekijälle on tukku vaatimuksia oivalluksen ja sanottavan lisäksi.

— Hahmon pitää olla uskottava, uskoa omaan juttuun eikä häpeillä huumorin pilkettä, Vainio listaa.

Tällaisia tyyppejä elää vielä keskuudessamme. Eläkeläiset humppaavat elleivät kuole, ja Martti Servo nostaa napanterimaljaa M.A. Nummisen kunniaksi.

— Servolla on hauska ja tunnistettava oma ääni, kuten Nummisella aikoinaan.

Servon omintakeinen näkökulma tosin estää koko kansan sankariksi nousemista.

AOP Humoristisen kupletin esittäjän paikka on vapaana kotimaisessa musiikissa.

Musiikki tehdään kuuntelijalle, ja huumorimusiikissa korvan on syytä olla kytketty huumorin taajuudelle. Aikalaisilta meni ohi niin Kari Kuuvan Tango Pelargonian (1964) kuin Martti Innasen Kohtalon lapsi Elsankin (1967) parodinen viritys.

Tuolloin tango oli liian vakavasti otettu ajan ilmiö.

Päivi Virta-Salo Vakavan popin tekeminen on huipputasokasta, mutta iloksi pistäviä tahtilajeja on vaikea löytää.

Huumorimusiikki

Musiikkia, jossa on humoristinen sanoitus tai joka herättää tarkoitettua hilpeyttä muulla tavoin.

Huumorimusiikkia esiintyy monissa musiikin lajityypeissä: iskelmässä, popissa, rapissa, rockissa.

Aluksi huumorimusiikki oli lähes aina iskelmää, mutta siirtyi 1970-luvun lopulla Sleepy Sleepers -yhtyeen myötä myös rockiin.

Kotimaisen huumorimusiikin keskeisiä nimiä ovat Reino Helismaa, Esa Pakarinen, Juha Vainio, Simo Salminen, Veikko Lavi, Erkki Liikanen, Jukka Virtanen, Jaakko Teppo ja Jope Ruonansuu sekä yhtyeistä Solistiyhtye Suomi, Hullujussi, Seitsemän seinähullua veljestä ja Eläkeläiset.

Huumorirockia ovat soittaneet muun muassa Lapinlahden Linnut, Sleepy Sleepers, Kontra, Turo’s Hevi Gee ja Vilperin Perikunta.