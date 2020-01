Puumalan kirjakemmakoilla kuljetaan idästä länteen — Runoristeily on jälleen tapahtuman kruunu

Puumalassa keskitytään kirjallisuuteen sata lasissa muutaman päivän ajan elokuussa, kun kirjakemmakat kutsutaan koolle viidennen kerran. Kirjallisuuden läänintaiteilijana toimineen Susanna Kolehmaisen ja markkinointipäällikkö Tuula Vainikan kunnan 400-vuotisjuhlinnan osaksi ideoima kirjallisuustapahtuma on pitänyt pintansa ja laajentunut nelipäiväiseksi.

Tänä vuonna Kirjakemmakoilla tutkitaan idän ja lännen teemoja. Kirjailijavieraita ovat muun muassa murrerunoilijana tunnettu Heli Laaksonen ja dekkaristi metropoliitta Panteleimon.

– Metropoliitta Panteleimon on ilmiö, maailman ainoa dekkaroiva korkea kirkonmies. Käänsin hänen ensimmäisen kirjansa jo englanniksi ja se on lausunnolla Lontoossa, kertoo tapahtuman järjestelyissä mukana oleva kirjailija ja kääntäjä Timo Korppi.

Vieraslistalla ovat myös Finlandia-palkittu Riikka Pelo ja inspiraatioluennoitsija ja kirjailija Angela Ahola.

Siinä vakka on kantensa löytänyt. — Timo Korppi

Tapahtuman paikallisia kirjailijanimiä ovat Kirsti Paakkasen elämäkerran kirjoittanut Ulla-Maija Paavilainen ja ristiinalainen eräkirjailija Ari Manninen.

Läntisen ja itäisen murrealueen tiukin kohtaaminen tapahtunee höyrylaiva Wennon kannella, runoristeilyn merkeissä. Äänessä ovat savontaja ja runoilija.

– Olavi Rytkönen on kääntänyt savoksi niin kirjoja kuin kokonaisia lehtiäkin. Hän on humoristi inter pares ja odotan todella hänen ja Heli Laaksosen yhteisesiintymistä, koska siinä vakka on kantensa löytänyt, Korppi iloitsee.

Heli Laaksonen esiintynee tapahtumassa myös kuvataiteilijana, niin ainakin toivotaan. Vainikan mukaan neuvottelut hänen näyttelynsä saamiseksi Puumalaan ovat vireillä.

Ohjelma noudattaa hyväksi havaittua kaavaa kouluvierailuineen, yleisöesityksineen ja ruokapainotteisine päätöspäivineen. Kirjakemmakoiden päätöspäivän paikka vaihtuu ja on tänä vuonna matkailukeskus Sahanlahti.