MTV Uutiset: Love Island Suomi -ohjelmaan osallistuu Mikkelistä kotoisin oleva Janita

Suositussa Love Island Suomi-televisiosarjassa on tänä syksynä mikkeliläisväriä. Muutama päivä sitten luksusvillaan muuttanut Janita kertoo MTV Uutisille olevansa kotoisin Mikkelistä.

Nykyisin Tampereella asuva 22-vuotias nuori nainen opiskelee bioanalytiikkaa, mutta suunnittelee hakevansa opiskelemana lääketiedettä.

Love Islandissa joukko nuoria sinkkuja etsii itselleen kumppania Espanjassa luksusvillassa. Jos itselleen löytää sopivan parin ja pysyy ohjelmassa mukana, voi kilpailija voittaa parinsa kanssa 25 000 euroa.

Ohjelma on Suomessa erityisen suosittu nuorten naisten keskuudessa. Sen formaatti on alun perin lähtöisin Iso-Britanniasta, jossa Love Island UK on noussut suursuosioon.

Ohjelmaan osallistuneista nuorista on tullut Iso-Britanniassa superjulkkiksia ja esimerkiksi Helsingin Sanomien uutisoiman tutkimuksen mukaan Love Islandiin osallistuminen saarivaltiossa jo on taloudellisesti paljon kannattavampaa kuin tutkinto Oxfordista tai Cambridgestä.