Dokumenttielokuva mikkeliläisestä hevosyrittäjästä on ensi-illassa lauantaina Vimeo-palvelussa

Mikkeliläinen Päivi Kapiainen-Heiskanen on saanut valmiiksi neljännen dokumenttielokuvansa ja sen ensi-ilta on lauantaina 25. huhtikuuta. Ei elokuvateatterissa, vaan koronakevään tyyliin internetissä. Elokuvan jakelukanavana on Vimeo.

Uusille poluille on vuosina 2016–2019 kuvattu kertomus mikkeliläisen naisyrittäjän elämästä. Toteutettuaan unelmansa maallemuutosta ja maalaistallin perustamisesta Mervi Sensio päätyi pistämään elämänsä uusiksi. Hän otti hevosensa, koiransa ja lapsensa, ja muutti Espanjaan.

Kolmen vuoden jakso naisen elämää päättyy paluuseen Mikkeliin. Matkalla nimikin on vaihtunut. Dokumentti Melina Holmbergista kertoo perheestä, yrittäjyydestä ja siitä, mikä elämässä on kaikkein tärkeintä.

Elokuvan tuotantotiimi vahvasti paikallinen

Kaikkea voi kokeilla rohkeasti, jos siltä tuntuu. — Päivi Kapiainen-Heiskanen

Filmin Facebook-sivuilla ohjaaja–käsikirjoittaja Kapiainen-Heiskanen kertoo lähteneensä tekemään henkilökuvaa pitkän seurannan pohjalta, mutta päätyneensä kokoamaan vahvasti yhteiskunnallisen dokumenttielokuvan.

– Filmin päähenkilön perusfilosofia osuu mielestäni hyvin tähän koronakevääseen eli kaikkea voi kokeilla rohkeasti, jos siltä tuntuu ja aina voi vaihtaa suuntaa, mutta pitää muistaa pitää omasta jaksamisestaan huolta, Kapiainen-Heiskanen sanoo.

Elokuvan tuotantotiimi on vahvasti paikallinen. Dokumentin pääkuvaaja on mikkeliläinen Harri Räisä, joka on myös leikannut lopputuloksen. Espanjassa kuvauksia talkootyönä tehnyt Eero Mattila on Puumalan vapaa-ajan asukas ja filmin musiikista vastanneet Kimmo Riipinen ja Tapani Heiskanen mikkeliläisiä.

Uusille poluille -elokuvan ensi-ilta 25.4. kello 12 alkaen Vimeon maksullisella On demand -kanavalla. Kesto 52 minuuttia.