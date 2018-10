Farssi vaatii tekijöiltään tarkkuutta ja oikeaa ajoitusta — Mikkelin teatterin Kolmen kimpassa narutetaan ruuhkavuosiaan eläviä

Kolmen kimppa on tekstinä tuore, sen alkuperäisversio on kirjoitettu vuonna 2011 nimellä Une semaine, pas plus. Reita Lounatvuoren suomentamasta dialogista on nähty aiemmin yksi versio.

Mikään ei piristä pikkujoulukaudella parisuhdetta yhtä hyvin kuin napakasti etenevä parisuhdefarssi, jossa kaikki menee pieleen.

Mikkelin teatterissa viimeistellään Clément Michelin kirjoittamaa Kolmen kimppa -näytelmää, jossa ihmissuhdesotkuja riittää yhdeksi illaksi oikein hyvin.

Juoni on yksinkertainen: Pauli huomaa, ettei enää rakasta avovaimoaan Sofiaa, ja haluaa hänet ulos yhteisestä kämpästä. Pauli on huono puhumaan tunteistaan, joten hän pyytää kaveriaan Marttia muuttamaan heidän luokseen kolmanneksi pyöräksi ja savustamaan Sofian pihalle.

Eihän se ihan niin mene. Yllättäviä käänteitä on luvassa, ja useampia.

Töitä on hirveän helppo tehdä ja töihin on kiva tulla — Aapo Oranen

— Näytelmä on komedia, joka kehittyy farssiksi. Tässä on tiettyjä farssin elementtejä, kuten paniikki, joka johtaa ihmisen toimintaan ja hätävalheisiin. Toimimaan, ennenkuin ehtii edes ajatella, kuvailee vieraileva ohjaaja Jukka Keinonen.

Kolmen näyttelijän show

Kolmen kimpassa on teeman mukaisesti kolme näyttelijää: Tuuli Anikari, Samu Loijas ja Aapo Oranen.

Kesäteatterirooleistaan tunnettu Oranen aloitti työt Mikkelin teatterissa tänä syksynä kaksivuotisella kiinnityksellä.

— Mä olen ollut täällä muutamana vuonna satunnaisesti mukana produktioissa, joten porukka on tuttua. Tämä on hirveän ammattitaitoinen teatteri kautta linjan. Töitä on hirveän helppo tehdä ja töihin on kiva tulla.

Kolmen kimppa on Keinosen ensimmäinen ohjaus Mikkelin teatterille. Hän on Heinävedeltä kotoisin ja tehnyt alan töitä freelancerina yli 20 vuotta. Sitä ennen hän oli kiinnityksellä muun muassa Kuopion teatterissa. Viime vuosina Keinonen on vieraillut esimerkiksi Kotkan ja Kouvolan teattereissa.

Taru Hokkanen Pauli ja Martti ovat syvällä valheessaan, kun Sofia (Tuuli Anikari) saapuu paikalle.

— Pienessä työryhmässä on mukava työskennellä. Mikkelissä on koko henkilöstössä kova yhteen hiileen puhaltamisen meininki, joten tänne oli helppo tulla.

Toinen vierailija näytelmässä on Paulin roolin tekevä Samu Loijas. Joensuulaislähtöinen Loijas on nähty muun muassa television Joulukalenterissa. Teatteripuolella hänen leipälajinsa on lastenteatteri. Loijas on freelancerina kiertävän lastenteatterin kurnuttavan sammakon riveissä ja ollut aiemmin kiinnityksellä Ahaa-teatterissa.

— Kiinnostukseeni lastenteatteria kohtaan vaikuttaa varmaan se, että kotona on vielä alakouluikäisiä lapsia. Olen tavallaan sisällä siinä lasten maailmassa, ja teen teatteria suoraan heille.

Lavasteena Tyrjänlinnan seinä

Kolmen kimppa on tekstinä tuore, sen alkuperäisversio on kirjoitettu vuonna 2011 nimellä Une semaine, pas plus. Reita Lounatvuoren suomentamasta dialogista on nähty aiemmin yksi versio.

— Turun kaupunginteatteri teki näytelmän pari vuotta sitten, joten teksti ei ole käytössä kulunut, sanoo ohjaaja Keinonen.

Näytelmän ranskalaismiljöö on näppärästi siirretty Mikkeliin lavastuksen avulla. kolmen kimpan kämpän ikkunoista aukeaa näkymä tutulta vaikuttavan kerrostalon seinään.

— Turjanlinnahan se, myöntää lavastaja Veli-Matti Itkonen.

Taru Hokkanen Martti on ihana tohvelisankari, Pauli boheemi toimittaja näytelmässä Kolmen kimppa.

Näytelmän ensi-ilta on 24. lokakuuta. Mikkelin teatterin loppuvuoden ohjelmistossa jatkaa Haukivuoren Houdini. Voodooloo jää vähitellen pois ja marraskuun lopulla ohjelmistoon palaa Saiturin joulu. Lisäksi Mielensäpahoittaja vierailee teatteriklubilla muutamaan otteeseen.